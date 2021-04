Ai khó lọt vào mắt xanh thầy Park?

Ông Park sẽ rút gọn chỉ còn 34/45 cầu thủ được triệu tập dự kiến vào ngày 10.5 và cũng chỉ 2/3 trong danh sách ấy được lựa chọn sang UAE thi đấu những trận mang tính quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam tại chặng cuối cùng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhìn vào danh sách sơ bộ, có thể thấy ông Park muốn đảm bảo một bộ khung mang tính ổn định cho đội tuyển Việt Nam nên hầu như không có gương mặt mới. Đa phần trong số họ đều đã quá quen thuộc với lối chơi và triết lý bóng đá của ông thầy người Hàn Quốc . Vậy nhưng không phải ai cũng nằm trong vùng “an toàn”. Với các lý do khác nhau, có một vài cầu thủ giỏi có thể sẽ bị mất suất. Trong đó hậu vệ Đoàn Văn Hậu có thể là cầu thủ đầu tiên không nằm trong danh sách 34 cầu thủ được gọi tập trung. Tại sao?

Hai cầu thủ khác cũng rất ít có khả năng được gọi lên tuyển đợt này là Phạm Đức Huy, Nguyễn Huy Hùng (đều là tiền vệ trung tâm có khả năng đánh chặn tốt). Huy bị đau nên nhiều trận tại V-League chỉ ngồi dự bị và khi Hà Nội FC khủng hoảng nhân sự, anh mới được ra sân đá chính nhưng phong độ không cao. Chưa kể, Huy còn khá đen đủi khi bị dính thẻ đỏ ở trận gặp đội Viettel nên đã phải nghỉ vòng 9 và 10. Còn Huy Hùng cũng có vấn đề về thể lực nên khó lòng đáp ứng được yêu cầu của thầy Park.

Ở vòng 9 V-League 2021 vào ngày 11.4 vừa qua, thay vì dự khán sân Quy Nhơn để theo dõi trận đội Bình Định gặp Viettel hay về sân Hàng Đẫy xem Hà Nội FC tiếp Than Quảng Ninh , ông Park lại có mặt ở sân Thống Nhất. Khá may mắn cho Cao Văn Triền khi đội Sài Gòn FC đã thắng đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và bản thân anh cũng chơi khá ổn nên có thể vẫn ở lại đội tuyển. Nhưng trong số 3 cầu thủ khoác áo HLHT được đưa vào danh sách sơ bộ, có lẽ Đào Văn Nam và Nguyễn Văn Vỹ không có cửa được gọi triệu tập. Trước sự chứng kiến của thầy Park, hai cầu thủ này đều chơi khá mờ nhạt. Cầu thủ còn lại là Lý Công Hoàng Anh còn có một vài đường chuyền sáng nước nhưng cơ hội lên tuyển của anh cũng không quá cao.

Nhiều cầu thủ khác có lẽ cũng khó chen chân vào danh sách rút gọn 34 người. Họ có thể đang đạt phong độ tốt ở cấp CLB nhưng so với những cầu thủ cùng vị trí ở đội tuyển Việt Nam, họ khó có cửa. Tô Văn Vũ (đội Bình Dương), Phan Văn Long, Đỗ Thanh Thịnh (đội Đà Nẵng ), Nguyễn Minh Tùng (đội Thanh Hóa), Nguyễn Thanh Bình (Viettel) rất ít cơ hội lên tuyển. Trường hợp cầu thủ trẻ Nguyễn Trần Việt Cường của đội Bình Dương có tiến bộ nhưng hiệu suất ghi bàn thua xa những đàn anh khác nên có thể ông Park sẽ phải cân nhắc. Hiện tượng “độc, lạ” của V-League 2020 là Nguyễn Hai Long đang dưỡng thương nên dù có tên ở danh sách sơ bộ nhưng cầu thủ sinh năm 2000 này sẽ không lên tuyển tháng 5 tới.

Thường xuyên than phiền về chất lượng tiền đạo tại V-League vì “ngoại binh lúc nào cũng áp đảo và ghi bàn nhiều hơn”, nhưng nếu nhìn vào danh sách thống kê số lượng bàn thắng mà nội binh ghi được sau 9 vòng đấu vừa qua, có khi ông Park phải thay đổi quan điểm.

Hiện tại đứng đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất là Nguyễn Văn Toàn của HAGL với 6 bàn, còn nhiều hơn 1 bàn so với chân sút thượng thặng của đội Đà Nẵng là Rafaelson. Cùng nằm trong top 5 cầu thủ ghi 5 bàn, ngoài ngoại binh Edyson (đội Than Quảng Ninh), 3 người còn lại đều là tuyển thủ quốc gia: Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng. Vũ Văn Thanh ghi 2 bàn. 4 tuyển thủ có tên trong danh sách sơ bộ đã ghi được 3 bàn sau 9 vòng V-League, gồm Trần Minh Vương, Ngân Văn Đại, Nguyễn Trọng Hoàng, Hồ Tấn Tài. Các tuyển thủ khác ghi 1 bàn, trong đó có các trung vệ gồm Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng . Số cầu thủ ghi 1 bàn còn có Nguyễn Văn Quyết, Lương Xuân Trường, Nguyễn Hoàng Đức, Hà Đức Chinh, Nguyễn Hải Huy, Nguyễn Quang Hải . Không thể không nhắc đến “lão tướng” Nguyễn Anh Đức ghi cho đội Long An 4 bàn tại giải hạng nhất.