Ai sẽ là đối trọng của Viettel và Hà Nội ở mùa giải 2021?

Còn nhớ ở mùa giải vừa qua, Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh dù lực lượng không được đánh giá cao nhưng đã tạo ra một cuộc đua quyết liệt và hấp dẫn cho đến tận vòng đấu cuối cùng. Thế nhưng xem ra điều đó khó có thể lặp lại ở mùa giải tới. Trong hơn 2 tuần vừa qua, hai đội bóng này đã có những sự biến động lớn về mặt lực lượng. Sài Gòn FC đã có 19 cầu thủ ‘khăn gói ra đi’ trong khi con số này của Than Quảng Ninh là 10 người, khiến họ trở thành 2 đội bóng ‘chảy máu lực lượng’ lớn nhất sau khi mùa giải 2020 hạ màn. Dù Ban lãnh đạo Sài Gòn FC và Than Quảng Ninh vẫn nói ‘cứng’ về mục tiêu và tham vọng ở mùa giải tới nhưng với tình hình thực tại, rất khó để đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành và HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục trở thành đối trọng của hai đội bóng Thủ đô ở V-League 2021.