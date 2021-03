An Giang, Bình Định, Khánh Hòa sẽ gây bất ngờ tại vòng chung kết U.19?

Đội An Giang

Lần thứ 2 liên tiếp, An Giang có mặt ở vòng chung kết và trở thành 1 trong 2 đại dịện của miền Tây Nam bộ có mặt ở Bình Dương. So với nhiều đội trẻ khác, An Giang luôn xung trận với sự quyết tâm cao và khát vọng cống hiến hứa hẹn sẽ tiếp tục gây sốc ở vòng chung kết. Dù thành tích ở giải U.19 chưa cao nhưng An Giang luôn “biết mình biết ta”, âm thầm đưa ra đấu pháp phù hợp và xây dựng lối chơi chắc chắn.

Hàng thủ An Giang (áo xanh) chơi nỗ lực trước đối thủ Tiền Giang ở vòng loại Khả Hòa

Dẫn dắt đội là HLV còn rất trẻ 41 tuổi Đỗ Trần Công Anh Tuấn, người từng tham gia giải U.21 quốc gia báo Thanh Niên hơn 20 năm trước đây. An Giang vượt qua vòng loại bảng E xếp thứ nhì sau Đồng Tháp. Lực lượng của U.19 An Giang mùa này khá đồng đều và tiềm ấn nhiều bất ngờ như tiền vệ Thái Văn Thảo, Vũ Thế Duy, tiền đạo Bùi Vĩ Hào. So với nhiều “lò” đào tạo khác, An Giang là đội bóng được chờ đợi sẽ tạo đột biến để khẳng định mình hùng hồn ở vòng chung kết lần này.

Đội Bình Định

U.19 Bình Định (áo xanh) tại vòng loại bảng C trên sân Hàm Rồng Minh Trần

Đây là lần thứ ba Bình Định có mặt ở vỏng chung kết giải U.19. Trong 2 lần trước, Bình Định đều dừng chân ở vòng bảng năm 2016, 2017 do lực lượng trẻ không đồng đều thiếu chiều sâu, nhưng trong khoảng 3-4 năm trở lại đây đội bóng đất võ kiên trì làm bóng đá trẻ một cách tích cực và năng nổ, duy trì đều đặn các lứa trẻ U.19, U.17, xây dựng lối chơi khéo léo, nhiệt tình, dũng mãnh và luôn có sự cống hiến hết mình. Tại vòng loại, Bình Định xếp thứ ba bảng C sau Quảng Nam, Hoàng Anh Gia Lai vượt qua 2 ứng viên nặng ký khác trong bảng là Đăk Lăk, Phú Yên để giành chiếc vé may mắn dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào Vòng Chung kết.

Đội do HLV trưởng là ông Phan Tôn Quyền dẫn dắt với dàn cầu thủ đáng chú ý như thủ môn Hồ Thanh Hóa, tiền đạo Đào Gia Việt, tiền vệ Võ Bá Phúc..hứa hẹn sẽ gây bất ngờ tại Vòng Chung kết. Mục tiêu của Bình Định là tiến từng bước một cách khôn ngoan như cách ít ai để ý đến họ và biết đâu sẽ tạo nên vài chiến tích ở Vòng Chung kết U.19 lần này.

U.19 Bình Định (áo xanh) trong trận thắng TP.HCM ở vòng loại Minh Trần

Đội Khánh Hòa

Từng vô địch U.19 cách đây 8 năm trên sân Kon Tum sau khi vượt qua Sông Lam Nghệ An trong trận chung kết. Ngày ấy lứa cầu thủ trẻ của Khánh Hòa rất hùng hậu với Phạm Trùm Tĩnh, Lâm Ti Phông, Trần Đình Kha..đã chơi rất hay. Chính họ đã góp phần đưa U.21 Khánh Hòa giành thành tích cao tại Quảng Ninh năm 2016 khi về nhì chỉ thua Hà Nội trong trận chung kết. Lứa trẻ phố Biển cũng được xem là một trong những cái nôi đào tạo tốt, từng giới thiệu nhiều tài năng như Nguyễn Quang Hải (Hải gà), Lê Tấn Tài, Trần Trọng Bình, Nguyễn Tấn Điền, Lê Cao Hoài An…

U.19 Khánh Hòa đã chơi nỗ lực ở vòng loại Bá Duy

Tuy những kết quả gặt hái ở các giải trẻ không đều nhưng do tính chất ngỗ ngáo của một đội bóng được xem là luôn có tinh thần mạnh mẽ, thi đấu kiên cường thì Khánh Hòa luôn cho thấy ở bất cứ giải nào họ luôn biết cách gây khó cho đối thủ, bất kể đó là đội mạnh và có lực lượng dày hơn mình. Năm nay dưới sự dẫn dắt của HLV Huỳnh Hữu Đức, đội thi đấu ở bảng D trên sân nhà xếp sau Bình Dương và Sài Gòn FC nhưng đã giành vé thứ ba dành cho đội có thành tích tốt nhất bảng đi Vòng Chung kết.

U.19 Khánh Hòa đã sẵn sàng cho vòng chung kết Bá Duy

Trong đội có những cái tên tuy chưa thật xuất sắc nhưng luôn biết cách tạo đột biến bằng lối chơi máu lửa như hậu vệ Lê Ngọc Hưng, tiền vệ Nguyễn Hoàng Khánh Bin, tiền đạo Trần Khánh Dũng. Biết mình biết ta, đội bóng phố Biển chỉ hy vọng vượt qua vòng bảng là đạt yêu cầu.