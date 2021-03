Anh Đức sẽ ghi bàn để trở lại đội tuyển Việt Nam?

Từ 2 năm qua Anh Đức luôn là một phương án dự phòng trong các chiến dịch của ông Park. Sau khi anh giã từ đội tuyển sau vô địch AFF Cup 2018, ông Park loay hoay vì không có người đá tiền đạo hiệu quả. Ông đã thử nghiệm hết Hà Đức Chinh rồi Nguyễn Tiến Linh, thậm chí đưa Công Phương lên cao, tất cả chỉ lóe sáng ngắn ngủi rồi đâu cũng vào đấy. Như Công Phượng chơi tốt ở Asian Cup, sau đó ‘lận đận’. Tiến Linh nổi bật ở vòng loại World Cup trận thắng UAE nhưng nhìn chung phong độ không đều, Đức Chinh thì chơi chưa sắc sảo..Chính vì thế có lúc ông Park phải triệu hồi Anh Đức như trận đấu ở giải King’s Cup 2019 và chính anh ghi bàn duy nhất vào lưới Thái Lan.

Năm rồi chính ông Park động viên khi thấy tình hình bế tắc ở các mũi nhọn đội tuyển nên Anh Đức đã được bầu Đức đưa về chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng ở đội bóng mới có lối đá kỹ thuật này dù bên cạnh nhiều đồng đội trong tuyển như Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường..vai trò của Anh Đức cũng chưa bật lên là mấy. Một phần do nghỉ 1 thời gian nên thể lực không thật sung mãn, phần khác do lớn tuổi sự xoay trở đòi hỏi tốc độ bứt phá cao để ăn ý với sự phối hợp nhanh với các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai của Đức Eto’o chưa tốt

Mùa giải 2021, Anh Đức vẫn nhận được ‘chỉ đạo’ của thầy Park là cố gắng thi đấu tiếp dù đã 36 tuổi. Nhưng để có thời gian vừa có thể cống hiến tiếp vừa có thể lo cho gia đình, ưu tiên số 1 của anh là được chơi bóng gần nhà với một đội bóng vừa tầm với khả năng xế chiều của mình. Quan trọng là anh cần được thi đấu để tìm cảm giác bóng và sẵn sàng trở lại tuyển Việt Nam khi nhà cầm quân người Hàn Quốc cần.

Anh Đức (hàng đứng thừ 3 từ trái) cùng toàn đội Long An sẽ gặp Phố Hiến chiều nay trên sân PVF Anh Tuấn

Thế là Anh Đức chọn Long An, đội bóng đang quyết tâm làm lại từ mùa bóng này để không còn trầy trật suýt xuống hạng như năm rồi. CLB Long An đã cho thấy sự đầu tư khá tốt trước mùa giải hạng nhất và quan trọng là đang cần cải thiện khâu ghi bàn. Sự xuất hiện của Anh Đức đã chứng tỏ ngay buổi tập đầu tiên cách đây 1 tháng với đẳng cấp ghi bàn hệt như khi tái hiện bàn thắng vào lưới Malaysia ở trận chung kết AFF Cup 2018. CLB Long An đặt mục tiêu đến năm 2023 mới thăng hạng V.League nên muốn tích lũy trận mạc cho lứa cầu thủ trẻ ngay từ bây giờ. Họ cần kinh nghiệm của Anh Đức không chỉ để dìu dắt lớp trẻ mà tạo động lực để từng bước vươn lên.

Ở mặt trận giải hạng Nhất, Anh Đức hoàn toàn có thể tỏa sáng khi mức độ tranh chấp vừa tầm, không quá gay gắt so với V.League. Giải đấu không có ngoại binh là điều kiện phù hợp để chân sút 36 tuổi có cơ hội phát huy điểm mạnh chạy băng cắt, chọn vị trí, không chiến trong vòng cấm địa giỏi như từng thể hiện. Bên cạnh đó, chân sút đến từ Bình Dương này cũng có thể được thi đấu nhiều hơn so với khi chơi cho Hoàng Anh Gia Lai.

Anh Đức tập luyện cùng đội Long An trên sân PVF Anh Tuấn