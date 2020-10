Bà Rịa-Vũng Tàu sảy chân: 'Nóng bỏng' trở lại cuộc đua tam mã ở giải hạng Nhất

Đang thẳng đường tiến lên V-League 2021, “con tàu” Bà Rịa-Vũng Tàu bất ngờ “khựng lại” khi để thua với tỷ số đậm đến bất ngờ 0-4 ngay trên sân nhà trước đội khách Bình Định. Trận thua này cùng với chiến thắng 1-0 của Khánh Hòa trên sân Bình Phước khiến cuộc đua thăng hạng bỗng trở nên nóng bỏng. Khoảng cách giữa Khánh Hòa, Bình Định và Bà Rịa -Vũng Tàu lúc này chỉ còn là 1 điểm (29 so với 30), trong khi giải hạng Nhất còn đến 2 vòng đấu nữa mới kết thúc. Vì thế, cuộc đua tam mã giữa 3 đội bóng này hứa hẹn sẽ trở nên vô cùng hấp dẫn ở 2 vòng đấu cuối.

Ở vòng đấu thứ 4 sắp tới, thầy trò HLV Trần Minh Chiến sẽ bảo toàn được ngôi đầu nếu giành trọn 3 điểm trên sân An Giang. Bởi khi đó, với 33 điểm trong tay, Bà Rịa -Vũng Tàu chắc chắn sẽ có nhiều điểm hơn so với 2 đối thủ Khánh Hòa và Bình Định. Trong trường hợp cuộc so tài giữa 2 đội bóng này ở vòng đấu thứ 4 kết thúc bất phân thắng bại, khoảng cách giữa Bà Rịa -Vũng Tàu và 2 đội bóng này sẽ nới rộng lên thành 3 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Trần Minh Chiến chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa ở vòng đấu cuối cùng là sẽ chắc chắn vô địch giải hạng Nhất kèm tấm vé lên chơi ở V-League mùa sau.

Khánh Hòa vẫn còn cửa nếu thắng Bình Định trận tới tại Nha Trang VPF

Nếu Bà Rịa- Vũng Tàu bị An Giang cầm chân ở vòng đấu tới thì họ sẽ chỉ có 31 điểm sau khi kết thúc vòng đấu áp chót của giải hạng Nhất 2020. Khi đó, thầy trò HLV Trần Minh Chiến sẽ phải nhường lại ngôi đầu cho đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Khánh Hòa và Bình Định. Trong trường hợp trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, hai đội này sẽ cùng có 30 điểm và vẫn xếp sau Bà Rịa- Vũng Tàu trước vòng đấu cuối cùng.

Còn nếu Bà Rịa -Vũng Tàu thất thủ trên sân An Giang ở vòng đấu tới, đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến thậm chí còn có thể tụt xuống vị trí thứ 3 nếu trận đấu giữa Khánh Hòa và Bình Định kết thúc với kết quả bất phân thắng bại. Khi đó cả 3 đội Bà Rịa -Vũng Tàu, Khánh Hòa và Bình Định đều có 30 điểm sau vòng đấu áp chót nhưng Bình Định sẽ đứng đầu do có hiệu số cao nhất (+15), xếp thứ 2 là Khánh Hòa (hiệu số +13) còn Bà Rịa -Vũng Tàu xếp thứ 3 (hiệu số +8).

Bà Rịa- Vũng Tàu cần tập trung trong giai đoạn cuối mới hy vọng Khả Hòa

Khi đó, vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định tất cả với 2 trận chung kết thực sự: Bà Rịa -Vũng Tàu tiếp Khánh Hòa trên sân nhà và chủ nhà Bình Định gặp đội khách Phố Hiến.

Nhìn chung, quyền tự quyết vẫn ở trong tay thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Tuy nhiên cả Khánh Hòa lẫn Bình Định đều đã thấy cánh cửa lên chuyên nghiệp mở rộng hơn với mình sau vòng đấu này. Hai vòng đấu sắp tới ở giải hạng Nhất vì thế sẽ rất đáng xem. Chắc chắn là như thế!