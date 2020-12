Bán kết Cúp quốc gia tái hiện trận chung kết giải vô địch U.15?

Trừ SLNA không tham gia từ đầu và đội Becamex Bình Dương cũng vắng mặt ở vòng chung kết thì 2 đội còn lại từng vào bán kết giải vô địch U.15 hai tháng trước là PVF và SHB Đà Nẵng vẫn giữ được phong độ. Nếu PVF vẫn chơi ổn định dẫn đầu bảng A một cách thuyết phục thì SHB Đà Nẵng cũng kịp ghi tên mình vào bán kết khi về nhì bảng B sau khi thắng TP.HCM 2-0 chiều nay.

Chính thứ hạng của 2 đội dẫn đến cuộc đối đầu sớm ở bán kết nhất A gặp nhì B vào ngày 25.12 tới. Đó sẽ là trận gợi nhớ 2 trận thư hùng nảy lửa mà cầu thủ 2 đội đã cống hiến ngoạn mục trên sân Bình Dương ở giải vô địch U.15. Tại vòng bảng, Đà Nẵng đã bất ngờ thắng PVF 3-2 bằng một lối chơi hợp lý, kiên cường với bàn thắng quyết định ghi ở phút 89. Nhưng khi gặp lại nhau ở trận chung kết thì PVF đã chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của mình khi quật ngã Đà Nẵng 4-2 để đăng quang. Điểm chung của 2 trận so tài này là nhiều bàn thắng do đôi bên đều chọn lối chơi tấn công đẹp mắt, triển khai bóng nhanh, tranh chấp quyết liệt bằng những pha dàn xếp khéo léo. Liệu lần gặp lại này sẽ tái hiện lại trận chung kết hay kết quả trận vòng bảng giải vô địch khi thua Đà Nẵng vẫn chưa hết ám ảnh chủ nhà PVF ở trận bán kết hứa hẹn sẽ gay go này?

Cổ động viên của U.15 Đà Nẵng Ngọc Linh

Ở trận bán kết còn lại giữa nhất bảng B là Viettel gặp nhì bảng A Hà Nội cũng vào ngày 25.12 khá cân bằng. Viettel đã đánh mất mình ở giải vô địch khi bị loại sớm nên họ quyết tâm tìm lại vị trí vốn có ở sân chơi Cúp. Hơn nữa động lực từ đàn anh vừa vô địch U.21 và á quân U.17 Cúp quốc gia thôi thúc các cầu thủ U.15 Viettel nỗ lực để có mặt ở trận chung kết. Điều này đã thể hiện hùng hồn trong trận cuối vòng bảng chiều nay khi Viettel đã thắng Đồng Nai 3-1, tạo cho mình sự hưng phấn tốt khi bước vào bán kết. Còn với Hà Nội đây là năm ‘ mất mùa’ của bóng đá trẻ Thủ đô khi thua tan nát ở các giải vô địch từ U.15 đến U.21, chỉ duy nhất Cúp quốc gia U.17 vừa rồi vào đến bán kết. Chính vì vậy Hà Nội cần phải lấy lại uy danh của mình bằng cách phải có mặt ở trận chung kết, còn nếu không thì thành tích của bóng đá trẻ Thủ đô cũng chẳng cải thiện bao nhiêu.