Bảng xếp hạng sau vòng 4 giai đoạn 2 V-League: Viettel lấy lại ngôi đầu

Việc không được chơi trên “chảo lửa” Hà Tĩnh do sân ngập lụt là bất lợi không nhỏ cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức. Chọn Hàng Đẫy làm sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thi đấu khá ấn tượng và chỉ chịu thua Viettel với bàn thắng duy nhất từ khoảnh khắc chói sáng của Trọng Đại.

Chiến thắng quan trọng trước Hồng Hĩnh Hà Tĩnh giúp Viettel đạt 34 điểm, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng sau vòng 4 với khoảng cách 2 điểm so với đội xếp nhì Hà Nội FC. Trong khi đó thắng lợi 4-2 trước HAGL trên sân Pleiku giúp Sài Gòn FC chiếm hạng ba của Than Quảng Ninh khi cùng 31 điểm nhưng hơn hệ số phụ. Cuộc đua tranh ngôi vô địch hiện chủ yếu diễn ra giữa 4 đội Viettel, Hà Nội, Sài Gòn, Than Quảng Ninh, trong đó Viettel cùng Hà Nội sáng giá hơn.