Bảng xếp hạng vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020: Viettel bứt phá về đích

HLV Trương Việt Hoàng cùng đội Viettel đang chơi thăng hoa ở giai đoạn quyết định V-League 2020 . Sau khi cầm hòa được đương kim vô địch Hà Nội , ngày 3.11, Viettel giành chiến thắng quan trọng trước Than Quảng Ninh để độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng, nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Caique tỏa sáng trong chiến thắng của Viettel trước Than Quảng Ninh Minh Hoàng

Với 38 điểm, Viettel tạo khoảng cách 4 điểm so với đội xếp nhì Sài Gòn FC, 5 điểm so với đội xếp hạng ba Hà Nội FC. Muốn đua tranh vô địch với Viettel, ở trận đấu muộn vòng 6 diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay, Hà Nội FC phải thắng Sài Gòn FC và ngược lại. Trong khi đó, trận thua trước Viettel khiến Than Quảng Ninh tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch.

Viettel tiến gần đến ngôi vô địch V-League 2020 Minh Hoàng