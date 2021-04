Báo chí Thái Lan: ‘Kiatisak quá tài tình khi giúp CLB HAGL vẫn bất bại’

Theo đó, tờ báo Thái Lan này cũng phỏng vấn riêng HLV Kiatisak về lý do đã đưa ra đội hình có nhiều cầu thủ dự bị thi đấu và khiến CLB HAGL trải qua nhiều thời điểm khó khăn trước đối thủ ở giải hạng Nhất, An Giang và còn bị dẫn bàn trước.

HLV Kiatisak trả lời tờ Siam Sport cho rằng: “Trong tay tôi có 26 cầu thủ, cần làm sao để tất cả phải cùng trạng thái tâm lý và đẳng cấp. Do đó, họ rất cần thi đấu. Ngoài ra, tôi cũng cần cân bằng giữa khoảng cách cầu thủ đá chính và dự bị. Vì vậy, dù trải qua khó khăn (ở trận đấu với An Giang), nhưng tôi nghĩ CĐV CLB HAGL hiểu được lý do vì sao tôi sử dụng đội hình này”.

Cũng theo HLV Kiatisak: “Trận gặp An Giang là một phép thử với các cầu thủ dự bị, tôi muốn biết khoảng cách giữa họ và đội hình chính ra sao, trước khi có những biện pháp tiếp theo để họ tiến bộ hơn. Tôi nghĩ, các cầu thủ (dự bị) cũng hiểu được vấn đề này. Tự họ phải cố gắng sau những gì đã thể hiện, và tôi cũng không cần phải giải thích thêm về những yêu cầu chiến thuật cùng cách chơi của đội”.

Ngoài ra, HLV Kiatisak cũng đánh giá: “Trận gặp An Giang là một bài học bổ ích cho các cầu thủ HAGL. Tôi luôn nói, không có trận đấu nào là dễ dàng, tất cả phải cùng cố gắng vì mục tiêu chung của đội”.

HLV Kiatisak tung Văn Toàn vào sân lập tức giúp HAGL thay đổi thế trận trước An Giang Minh Trần

Trong khi đó, theo tờ Siam Sport đánh giá, HLV Kiatisak đã thể hiện sự bản lĩnh và tài tình của mình khi đã lường được mọi diễn biến có thể xảy ra ở trận đấu với An Giang dù tung nhiều cầu thủ dự bị vào thi đấu để cọ sát.

Vì thế, sau khi bị An Giang bất ngờ dẫn trước 1-0 ở phút 72, HLV Kiatisak không bị động, mà trái lại rất bình tĩnh lập tức cần giải quyết trận đấu đã đưa ngay các trụ cột như Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh và tiền đạo nhập tịch Đại Dương vào sân để nhanh chóng làm thay đổi tình hình. Qua đó, HAGL kịp lật ngược thế cờ thắng lại 2-1 nhờ hai bàn của Văn Thanh (từ chấm 11m) phút 86 và Đại Dương ghi phút 90+1.

Văn Thanh ghi bàn từ chấm phạt đền giúp HAGL gỡ hòa 1-1 trước An Giang, trước khi Đại Dương ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+1. Minh Trần

Tờ Siam Sport cho rằng, trận thắng An Giang để tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại lên 10 trận (trong đó có 7 trận thắng liên tiếp gần đây), HLV Kiatisak đã hoàn thành 2 chỉ tiêu cho CLB HAGL, đó là giữ được đà tiến và các cầu thủ dự bị cũng đã có một trận cọ sát rất hữu ích.