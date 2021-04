Báo chí Thái Lan nói gì về kỷ lục bất bại của CLB HAGL và HLV Kiatisak?

Trận đấu ở vòng 11 giải V-League chiều ngày 28.4 này cũng được tờ Siam Sport thông tin đã diễn ra trong sân không khán giả, vì mối lo đại dịch Covid-19 trở lại khiến hàng ngàn khán giả lỡ mua vé đã không được vào sân. Nhưng điều này cũng không ngăn được HLV Kiatisak và CLB HAGL tiếp tục thăng hoa.

Cũng trước trận đấu, CLB HAGL, HLV Kiatisak, cầu thủ Nguyễn Văn Toàn một lần nữa nhận mọi danh hiệu xuất sắc nhất của giải V-League trong tháng 4, và đây là lần thứ 2 liên tiếp sau các tháng trước.

Highlights Thanh Hóa 1-2 HAGL: Công Phượng ghi bàn, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới

Theo tờ Siam Sport bình luận sự kiện này là lần đầu tiên trong lịch sử mới xảy ra ở V-League, chưa kể cũng trong tháng 4 này tiền vệ Lương Xuân Trường của CLB HAGL còn nhận thêm giải ghi bàn thắng đẹp nhất tháng với cú sút trái phá ghi bàn duy nhất trong trận thắng kình địch CLB Hà Nội 1-0.

Để khẳng định sự áp đảo về số giải thưởng này và cũng dẹp tan mọi nghi ngờ, tờ Siam Sport cho rằng thật sự rất ấn tượng khi HLV Kiatisak tiếp tục chứng minh giá trị của mình cùng CLB HAGL giành ngay chiến thắng tiếp theo trước Thanh Hóa (2-1) do HLV lão luyện Petrovic dẫn dắt ngay sân khách.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn (phải) chơi cực kỳ thăng hoa dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Minh Hoàng

Trận thắng này sau khi CLB HAGL trải qua hiệp 1 khá khó khăn trước sự phản ứng của CLB Thanh Hóa, và tưởng chừng đà tiến của đội bóng phố Núi Pleiku sẽ chững lại, theo tờ Siam Sport đánh giá. Nhưng sang hiệp 2, sự thay đổi của HLV Kiatisak trong lối chơi đó là khuyến khích các cầu thủ HAGL tung nhiều cú sút xa từ rìa vòng cấm địa nhằm hóa giải lối đá phòng ngự co cụm của Thanh Hóa và đã thành công mỹ mãn.

Tương tự là Công Phượng đã tìm lại sự sắc bén ở hàng công HAGL Minh Hoàng

Bàn thắng của tiền vệ Minh Vương ngay phút 48 khi hiệp 2 vừa bắt đầu đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, giúp CLB HAGL nắm mọi quyền kiểm soát trong tay do có bàn thắng dẫn trước và thực hiện lối chơi chắc chắn. Sau đó, tiền đạo Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền ở phút 67 nhờ tình huống tiền đạo Washington Brandao bị phạm lỗi trong vòng cấm, và bàn gỡ của Thanh Hóa ở cuối trận chỉ còn mang tính chất an ủi khi kết quả trận đấu đã an bài.

Với chiến thắng này giúp CLB HAGL nâng kỷ lục toàn thắng của mình lên 8 trận liên tiếp (tính luôn trận thắng An Giang 2-1 ở vòng 1 Cúp Quốc gia), và là trận thắng thứ 7 liên tiếp ở V-League.

CLB HAGL đang thăng hoa ở V-League 2021 Minh Hoang

CLB HAGL hiện đang dẫn đầu tuyệt đối giải V-League sau 11 vòng giành đến 28 điểm/33 điểm tối đa (một kỷ lục mới cũng ở giải VĐQG Việt Nam) bỏ xa đội nhì bảng CLB Viettel tới 5 điểm với thành tích 9 thắng, 1 hòa và thua 1. Trong đó, với 10 trận liên tiếp bất bại từ sau trận ra quân thua CLB Sài Gòn 0-1, cũng đã cân bằng kỷ lục của chính CLB HAGL thời HLV Kiatisak còn thi đấu khi đăng quang giải V-League năm 2004.

Ngoài ra, tờ Siam Sport còn cho rằng, HLV Kiatisak đang làm nên kỳ tích cùng CLB HAGL trong lần thứ 3 dẫn dắt đội bóng này khi đang có tỷ lệ giành chiến thắng đạt mức kỷ lục (tới 83,33%) qua tổng cộng 12 trận cầm quân, đã thắng tới 10 trận, hòa 1 và chỉ thua 1.

Người mang lại sự thành công của HAGL hiện nay là HLV Kiatisak, theo tờ Siam Sport Minh Hoàng