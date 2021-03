Bao giờ bóng đá Việt Nam hết xấu xí?

Đáng buồn hơn các hành vi này xuất hiện cả ở hai giải đấu cao nhất hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là V-League, hạng nhất và ngoài ra còn ở một giải trẻ quốc gia dành cho bóng đá nữ. Ngô Hoàng Thịnh bị treo giò từ nay đến hết năm 2021 do pha vào bóng thô bạo với Hùng Dũng khiến cầu thủ của CLB Hà Nội phải sớm chia tay V-League và không còn cơ hội dự vòng loại World Cup . Cầu thủ Phạm Trần Thanh Vũ (thủ môn đội Cần Thơ) đã bị đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp vì có hành vi công kích, có ý trêu ngươi trọng tài trong trận đấu gặp đội Công an nhân dân. Hai hành động đáng bị phê phán của Hoàng Thịnh và Thanh Vũ thậm chí còn trở thành đề tài nóng trên báo chí quốc tế.

Đó là chưa kể đến những hành động mang tính tiểu xảo vẫn xuất hiện đâu đó tại sân chơi quốc nội mà CLB Nam Định như một ví dụ điển hình không chỉ ở mùa này. Mới đây, VFF lại phạt CLB Nam Định vì lỗi đã để lực lượng khiêng cáng làm việc thiếu tích cực và người nhặt bóng ném nhiều bóng vào sân cùng lúc nhằm trì hoãn trận gặp Bình Định.

Chưa hết, cách đây ít ngày, một cảnh tượng vô cùng xấu xí lại xảy ra ở giải vô địch quốc gia U.19 nữ mà đối tượng vi phạm là đội U.19 Phong Phú Hà Nam. Ông Phạm Hải Anh, trưởng đoàn, bị phạt tiền, bị cấm làm nhiệm vụ 3 trận do phản ứng với trọng tài ở trận đấu gặp Than Khoáng sản Việt Nam. HLV đội Nguyễn Phúc Du bị phạt và bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do có hành vi làm gián đoạn trận đấu nói trên. Trợ lý HLV bị trọng tài phạt thẻ đỏ do lỗi phản ứng. Hình ảnh gây nhức nhối là các cầu thủ nữ trẻ vì có lẽ nghe lời chỉ đạo của người lớn đã đùng đùng không thi đấu nữa, khiến trận đấu bị ngưng trong 10 phút. Cũng may là sau khi phản ứng quyết định của trọng tài cho đối thủ được hưởng phạt đền, đội U.19 Phong Phú Hà Nam đã quay trở lại thi đấu. Nhưng tập thể đội đã bị VFF cảnh cáo và phạt tiền. Điều rất đáng ngạc nhiên là ở giải vô địch bóng đá nữ 2020, chính ông Phạm Hải Anh đã đích thân trảm HLV trưởng Nguyễn Thế Cường khi đội nữ Phong Phú Hà Nam vì phản ứng với trọng tài đã bỏ dở trận đấu gặp đội TP.HCM (ông Cường bị VFF đình chỉ làm nhiệm vụ 5 năm), tước băng đội trưởng của tuyển thủ Trần Thị Hồng Nhung. Hành động của những người đứng đầu bóng đá nữ Hà Nam thật đáng xấu hổ.