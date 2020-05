Bị giảm 15,3 tỉ đồng doanh thu, VFF mòn mỏi chờ ‘sếp lớn’ FIFA cứu trợ

Nhiều đơn vị tài trợ, đối tác gửi văn bản đến VFF xin được VFF chia sẻ, khó khăn mà những đối tác này gặp phải. Có đơn vị xin được lùi thời hạn thanh toán hoặc xin giảm giá trị tài trợ, thậm chí có đơn vị xin được đề xuất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. VFF cố gắng làm việc với từng đối tác, trên tinh thần vừa hỗ trợ, vừa giữ được mức giảm thiểu thiệt hại thấp nhất. Nguồn thu trong công tác tiếp thị và vận động tài trợ, trong năm 2020 chắc chắn bị giảm, rơi vào khoảng 6% trên kế hoạch nguồn thu đưa ra ban đầu.

Doanh thu của VFF năm 2019 đạt gần 238 tỉ đồng – vượt 73 tỉ đồng so với con số dự kiến là 165 tỉ đồng. Trong đó doanh thu từ dự án (gồm các khoản từ 3 Liên đoàn Bóng đá thế giới, châu Á và Đông Nam Á ) là gần 49 tỉ đồng và doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh , dịch vụ vào khoảng gần 190 tỉ đồng. Chỉ riêng năm 2019, số tiền mà VFF thu được đã cao gần bằng cả khóa 7 (238 tỉ đồng so với 248 tỉ đồng), chỉ số doanh thu tăng 145% so với năm 2018.