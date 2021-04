Bình Định bất ngờ bị đội hạng nhất đánh bại trên sân Quy Nhơn

Bình Định quyết tâm đi xa ở Cúp Quốc gia vì họ được đầu tư lớn có đủ kinh phí để chiến đấu ở mọi mặt trận. Việc họ mua về Đinh Hoàng Max cũng là phục vụ cho các trận chiến ở Cúp.

Thế nhưng, ở trận đấu trên sân nhà trước đội hạng nhất Long An, đội bóng đất võ đã thua muối mặt.

Điều đáng nói là Long An thắng Bình Định khi không có đội hình mạnh nhất do thiếu vắng Nguyễn Anh Đức. Ấy vậy mà các cầu thủ Bình Định không tận dụng được cơ hội do dứt điểm quá kém.

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, Bình Định chơi hay hơn ở hiệp 2 và đã có bàn mở tỷ số với pha đánh đầu ở phút 55 của Đinh Tiến Thành.

Bị dẫn bàn, khiến Long An càng quyết tâm hơn. Họ tận dụng những pha phản công nhanh để tìm cơ hội cho mình. Phút 68, Long An bất ngờ quân bịnh tỷ số 1-1 khi Cù Nguyễn Khánh lao xuống sút bóng một chạm làm cháy lưới thủ môn Minh Hoàng.

Cổ động viên Bình Định không tin đội nhà thất bại Anh Dũng

Cuối trận, HLV Nguyễn Đức Thắng tung thủ môn Tuyên Quang vào sân để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu 11m, thì bất ngờ từ pha phản công nhanh, trong thế đối mặt thủ môn, cầu thủ vừa vào sân Phan Nhật Thanh Long đã ghi bàn đem chiến thắng về cho Long An.