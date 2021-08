Bóng đá nữ Olympic: Mỹ hẹn Thụy Điển cho trận chung kết trong mơ

Xét cả về thực lực và kinh nghiệm thì Mỹ trội hơn hẳn đối thủ hàng xóm, nhưng họ sẽ phải dè chừng cách Canada bất ngờ loại ứng viên vô địch Brazil ở tứ kết. Có thể không chơi hoa mỹ, nhưng các học trò của HLV Beverly Priestman đủ kỷ luật trong việc phòng ngự rất chặt chẽ để kéo đối thủ mạnh hơn đến loạt luân lưu 11 m may rủi. Người Mỹ cũng đã vừa “chết đi sống lại” trước Hà Lan và vượt qua vòng tứ kết nhờ bản lĩnh và may mắn trong loạt đấu súng cân não. Do vậy họ rất muốn giải quyết trận đấu với Canada trong giờ thi đấu chính thức. Nhưng đừng quên rằng đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Canada lọt vào bán kết môn bóng đá nữ ở các kỳ Thế vận hội và họ rất muốn đổi màu sau 2 tấm HCĐ. Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng láng giềng sẽ chứng kiến khát vọng của Canada va chạm với kinh nghiệm và bản lĩnh của những cầu thủ Mỹ có độ tuổi trung bình cao nhất giải.