Bóng đá Sài Gòn vì đâu nên nỗi ?

Đương kim hạng 3 V-League Sài Gòn FC khởi đầu V-League 2021 khá tốt, nhưng từ khi HLV Masahiro Shimoda (Nhật Bản) thay ông Vũ Tiến Thành, đội thua liên tiếp 3 trận, lộ ra nhiều điểm yếu. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng HLV Shimoda là người giỏi nhưng có thể vì chưa am hiểu bóng đá Việt Nam , chưa hiểu rõ điểm mạnh - yếu của các cầu thủ Sài Gòn FC nên chưa xây dựng được lối chơi phù hợp. Đội dưới thời HLV Shimoda có thay đổi là chơi tấn công nhiều hơn nhưng vẫn không hiệu quả, hệ thống phòng ngự cũng không vững chắc, hậu quả là thất bại liên tiếp. HLV Đoàn Minh Xương nhận định: “Mùa giải năm ngoái, Sài Gòn FC có bộ đôi ngoại binh giỏi là Geovane - Pedro giải quyết được khâu ghi bàn. Bên cạnh đó HLV Vũ Tiến Thành biết rất rõ học trò lẫn đối thủ, từ đó có đấu pháp hợp lý bằng cách xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ, tích cực đeo bám, áp sát, tranh chấp quyết liệt rồi chờ cơ hội phản công chớp nhoáng hoặc cơ hội từ các tình huống cố định. Năm nay Sài Gòn FC thay đổi quá nhiều cầu thủ nội lẫn ngoại. Tuy nhiên chất lượng nội binh thấp, các ngoại binh tuy trình độ tốt nhưng đã qua thời đỉnh cao. Matsui, Đỗ Merlo vì thế không thể gánh vác đội”.

Về giải pháp, ông Xương cho rằng Sài Gòn FC phải quay lại lối chơi liệu cơm gắp mắm như nhiều đội không có thực lực mạnh, là phòng thủ chắc chắn chờ cơ hội. “Muốn gì thì Sài Gòn FC cũng phải chờ đến giai đoạn 2 để bổ sung, tăng cường lực lượng”. Về chiến lược “J-League hóa” nhưng Sài Gòn FC đang thất bại liên tiếp, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng xây dựng mô hình chuyên nghiệp Nhật Bản là nên làm từ công tác nhân sự, cơ sở vật chất, con người… Tuy nhiên cũng cần chú trọng đầu tư cho Sài Gòn FC để thi đấu bởi thành tích vẫn là hình ảnh của đội. Nếu thua liên miên thì người hâm mộ dễ quay lưng, truyền thông cũng ít nhắc đến và không thể gọi là thành công.

Có 6 điểm sau 6 vòng đấu, CLB TP.HCM có khởi đầu tệ nhất trong vài năm qua. HLV Mano Polking thừa nhận 2 trận thua đậm cùng tỷ số 0-3 trước 2 đối thủ Hà Nội, HAGL là điều “khó chấp nhận được”. Càng khó chấp nhận khi năm nay CLB TP.HCM dốc túi mời ông Polking về với mức lương cao nhất V-League: xấp xỉ 700 triệu đồng/tháng. Nếu tính cả ê kíp BHL gồm các trợ lý ngoại thì CLB TP.HCM sẽ phải chi trên 12 tỉ đồng mỗi năm. Cộng thêm các ngoại binh đưa về mới mức giá được cho là từ 5 - 8 tỉ đồng/người thì kết quả này là thất vọng lớn!

Thanh Niên từng đưa ra quan ngại về việc đội bóng có biệt danh “Chiến hạm đỏ” sẽ mất phương hướng khi chơi “tất tay”, dồn hết 3 suất ngoại binh cho tuyến trên và chia tay trung vệ Diakite. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Trận rồi, HLV Mano Polking đã có điều chỉnh khi luân phiên sử dụng Lâm Ti Phông và Hồ Tuấn Tài nơi biên phải, Joao Paulo đá cắm trong khi Dario Federico đá lệch trái. Tuy nhiên, phương án này chưa hiệu quả trong khi khâu phòng ngự vẫn quá mong manh, chỉ chịu được đến phút 60 là vỡ trận. TP.HCM cũng kém may mắn với một loạt mất mát nhân sự nơi hàng thủ, cũng như Hoàng Thịnh bị treo giò, Lee Nguyễn rời sân sớm. Xét về tổng quan, rõ ràng cầu thủ CLB TP.HCM chưa đạt đến độ nhuần nhuyễn cần thiết. Chiều sâu đội hình cũng chưa như kỳ vọng khiến Lee Nguyễn vẫn hay nhưng chưa đủ để đem về chiến thắng.

“Mọi thứ như đang chống lại chúng tôi. Những khó khăn về nhân sự vì chấn thương và thẻ phạt và cả kém may mắn. Nhưng giờ than thân trách phận không giải quyết được vấn đề gì. Chúng tôi sẽ phải cắn răng, siết tay nhau mà gắng từng bước thôi. Nhưng cũng mong trong tương lai BHL và lãnh đạo CLB sẽ thống nhất một chiến lược bổ sung lực lượng hiệu quả để “Chiến hạm đỏ” trở lại vị thế đúng với đầu tư của mình”, một trụ cột CLB chia sẻ. Đó cũng là mong muốn chung của CĐV thành phố khi từ sau ngôi á quân 2019, thành tích và phong độ của đội càng lúc càng đi xuống.

Câu hỏi của người hâm mộ Sài thành lúc này là liệu 2 đội bóng có trảm tướng để đổi vận? Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng: “Tôi cho rằng nên cho các HLV thêm thời gian vì trong thành phần chỉ đạo 2 bên đều có những người chuyên môn cứng. Họ chọn HLV Shimoda và Mano Polking là có lý do nhưng thời gian chưa đủ để hiểu rõ nội tình bóng đá Việt Nam. Tôi nghĩ nên kiên nhẫn, đồng thời cử người có kinh nghiệm tư vấn cho họ. Tôi rất hiểu việc lãnh đạo các CLB muốn mời HLV ngoại đến để mở ra chương mới hẳn so với Việt Nam. Nhưng bóng đá VN vô cùng đặc thù. HLV Park Hang-seo mà không có ê kíp BHL Hàn Quốc cũng khó làm được việc. Do đó, HLV nước ngoài muốn làm tốt phải kết nối tốt với người bản địa. Tôi không nghi ngờ tính đoàn kết hay có thuyết âm mưu gì, có thể là các CLB chưa tìm được phương án kết nối hợp lý vì văn hóa khác nhau. Đoàn kết thì phải ra vấn đề, phải bổ sung chuyên môn tốt cho nhau nữa. Kể cả trong thường hợp xấu thì chúng ta có thể chấp nhận năm nay là chuyển giao để ổn định lại căn cơ. HAGL nay thăng hoa nhưng cũng phải mất mấy năm trời. Xác định dám chơi dám làm để có lối chơi, có bản sắc thì nên kiên nhẫn”.