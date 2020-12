Bóng đá Việt Nam giàu nghèo phân cấp!

Không có chuyện CLB Than Quảng Ninh giải tán Ngày 11.12, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức cuộc họp với CLB Than Quảng Ninh (T.QN). Mặc dù đang trong thời gian khó khăn về tài chính, với hàng loạt trụ cột ra đi, tỉnh vẫn yêu cầu ông Phạm Thanh Hùng tiếp tục làm Chủ tịch CLB T.QN và chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới. Ngay trong tháng 12, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức riêng một cuộc làm việc với các nhà tài trợ ruột như Than Khoáng sản VN, Tổng công ty Đông Bắc… để các đơn vị này tiếp tục hỗ trợ như cam kết trước đây và đội sẽ có khoản kinh phí chi trả đầy đủ lương, thưởng. Đáng chú ý, trước tình thế khó khăn, tỉnh yêu cầu đội bóng vùng mỏ mời lại HLV Phan Thanh Hùng để tiếp tục làm thuyền trưởng chèo lái CLB. Hôm qua, vị HLV này cho biết ông sẵn sàng tái xuất nếu như được T.QN mời trở lại. LNH - T.N Ở một diễn biến khác, cách đây vài ngày, CLB Gia Định - đội bóng vừa thăng hạng nhất 2021 - đã có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xin rút lui do không đáp ứng được các tiêu chí của giải hạng nhất. Ngày 11.12, VFF đã có công văn do Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh ký, với nội dung: “Sau khi cân nhắc các quy định, VFF chấp thuận cho CLB Gia Định rút lui, không tham dự giải bóng đá hạng nhất quốc gia 2021”. Theo một quan chức VFF, căn cứ quy định của điều lệ giải hạng nhì, Ban Tổng thư ký VFF sẽ xin ý kiến Ban Chấp hành VFF về việc đôn đội kế tiếp là CLB Công an nhân dân trên cơ sở đội này sẵn sàng đáp ứng được các tiêu chí về chuyên môn.