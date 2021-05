Bóng đá Việt Nam lại một phen ‘chóng mặt’

Trong số 3 đội dự giải châu Á 2021, chỉ mới Sài Gòn FC tiêm mũi 1 vắc xin Covid-19 cách đây ít ngày còn Viettel và Hà Nội FC tuy có lịch tiêm tại Bệnh viện 108 (Hà Nội) nhưng vì lý do khách quan mà các thành viên của hai đội này đều phải ra về, chưa được tiêm mũi 1. Hai CLB này rất lo vì nếu không kịp tiêm vắc xin Covid-19, sẽ không thể đi thi đấu do mất an toàn.