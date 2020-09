Bóng đá Việt Nam sắp đón khán giả trở lại

Hạnh phúc vì được chào đón “cầu thủ” thứ 12

Chia sẻ với Thanh Niên, nhiều đơn vị chủ quản của các CLB đều phấn khởi cho biết khi dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tốt, đời sống bóng đá Việt Nam sẽ dần trở lại nhịp bình thường thì việc khán giả được vào sân nên coi như một tất yếu.

Đội Thanh Hóa (TH) được sự đồng ý của tỉnh TH sẽ tiến hành bán vé cho khán giả trước lượt trận 12 gặp Hà Tĩnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch CLB TH, nói: “15 ngày qua Việt Nam không có thêm ca nhiễm bệnh nào nữa nên tình hình đã trở nên khả quan hơn. Chúng tôi sẽ rất hạnh phúc vì được chào đón “cầu thủ thứ 12” trở lại. Tất nhiên khán giả vào sân sẽ phải chấp hành nghiêm túc những yêu cầu về an ninh, an toàn và y tế. CLB TH và những người có trách nhiệm trong công tác tổ chức trận đấu sẽ không dám buông lỏng các quy định về phòng chống dịch bệnh. Theo công văn mới nhất của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), các đội không bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm Covid-19 nên chúng tôi sẽ không tiến hành quy trình này. Nhưng Ban tổ chức (BTC) sân TH vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp y tế trước, trong và sau trận đấu”.

Ngày 16.9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện duy trì tất cả các hoạt động trong trạng thái bình thường mới trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, cho phép tổ chức các lễ hội, lễ kỷ niệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao , du lịch, các cuộc họp, hội nghị, hội thảo... nhưng phải thực hiện đầy đủ, chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của địa phương, Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng đã ký văn bản gửi VPF khẳng định sân Hà Tĩnh sẽ đón khán giả; kèm lời cam kết: “CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ kết hợp cùng Sở Y tế Hà Tĩnh và các ban ngành liên quan triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức, theo hướng dẫn chung của Chính phủ, Bộ Y tế và các nội dung hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Ban điều hành giải”.

ẢNH: KHẢ HÒA

Không bán vé tối đa công suất sân

Mới đây, Sở VH-TT TP.HCM vừa có tờ trình do Phó giám đốc sở Mai Bá Hùng ký, gửi UBND TP.HCM xin chủ trương tổ chức và có khán giả dự khán các trận đấu trên địa bàn thành phố, bao gồm V-League. Nội dung tờ trình nêu rõ, số lượng khán giả dự kiến mỗi trận đấu trên sân Thống Nhất khoảng 10.000 người. Sở VH-TT TP.HCM đề nghị CLB TP.HCM, CLB Sài Gòn phối hợp chặt chẽ với Công an TP, Sở Y tế, Trung tâm thể dục thể thao Thống Nhất (đơn vị quản lý sân vận động Thống Nhất) và các đơn vị liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự và phương án phòng, chống dịch như sau: Thực hiện phương án phân phối vé bằng 2/3 sức chứa của từng khán đài; vận động và sắp xếp khán giả ngồi giãn cách theo từng nhóm nhỏ.

CLB Becamex Bình Dương cũng đã thông báo với VPF mỗi trận sẽ đón 5.100 khán giả vào sân Gò Đậu. Trong đó khán đài A1 500 người; khán đài A2, A3 khoảng 2.000 người; khán đài B khoảng 2.000 người; khán đài C khoảng 300 người và khán đài D (dành riêng cho đội khách) khoảng 300 người.

Thận trọng

Một số đội khác vẫn còn phải chờ ý kiến cuối cùng từ lãnh đạo địa phương. Trong công văn báo cáo VPF, CLB Dược Nam Hà Nam Định nêu: “UBND tỉnh Nam Định đã có chỉ đạo về kế hoạch tiếp tục tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp, trong đó có V-League, trên sân Thiên Trường, đồng ý về chủ trương tiếp tục tổ chức các trận đấu. Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo cụ thể về việc cho khán giả vào sân”.

Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành Dược Nam Hà Nam Định, chia sẻ: “Chúng tôi mong mỏi lãnh đạo địa phương cho phép đón khán giả vì nếu theo lịch thi đấu dự kiến, đến tháng 10 đội Dược Nam Hà Nam Định mới thi đấu trên sân nhà ở vòng 13, còn vòng 12 chúng tôi đấu với TP.HCM trên sân Thống Nhất. Thời gian qua, dù giải tạm hoãn vì dịch bệnh bùng phát, nhà tài trợ Dược Nam Hà và các nhà đồng tài trợ khác vẫn giữ nguyên các gói tài trợ từ đầu mùa. Vì thế, nếu đón khán giả, sân Thiên Trường đầy ắp người, cũng là một hành động thiết thực để các doanh nghiệp không bị thiệt thòi. Hy vọng diễn biến dịch bệnh sẽ không còn phức tạp để chúng ta được hưởng không khí cuồng nhiệt trên các khán đài”.

Ông Nguyễn Húp, Chủ tịch CLB Quảng Nam, phát biểu: “Khi dịch bệnh bớt phức tạp, không còn giãn cách xã hội thì bóng đá phải quay lại chứ. Nhưng chúng tôi không thể tự quyết việc có khán giả hay không mà phải đợi chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Nam. Ngày 17.9, đội đã có văn bản trình lãnh đạo tỉnh xin ý kiến và vẫn phải chờ. Nhưng với tình hình khả quan như hiện nay, chắc sân Tam Kỳ sẽ được phép đón khán giả. Quảng Nam và SHB Đà Nẵng là hai đội được phép gửi báo cáo về VPF muộn hơn các đội khác, cụ thể là trước 17 giờ ngày 21.9. Nếu được phép đón khán giả thì sẽ rất vui vì chúng tôi tiếp đón đương kim vô địch V-League, đội Hà Nội”.