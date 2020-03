'Bóng ma tiêu cực' trở lại hoành hành bóng đá Việt Nam?

Không cho livestream các trận U.19 tại Hàm Rồng

Phó giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai đồng thời là đại diện BTC bảng C vòng loại giải U.19 Trần Văn Minh cho biết: “Sau khi VFF kỷ luật các HLV, cầu thủ liên quan đến trận Đắk Lắk gặp Bình Định, chiều 8.3 công an đã có mặt ở sân Hàm Rồng và yêu cầu chỉ có phụ huynh theo dõi 2 trận Công an nhân dân - Bình Định (6-0) và Phú Yên - Đắk Lắk (1-1) trên sân, còn lại tất cả khán giả lạ mặt khác được mời ra ngoài, không được livestream các trận U.19. Động thái này có thể xem là nhằm ngăn ngừa chuyện “làm kèo” từ giới cá độ có mặt trên sân để tác động xấu với các đội và cầu thủ.

T.K