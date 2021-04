BTC sân Bình Dương làm rõ hành vi leo rào nguy hiểm và xử lý nghiêm cán bộ

Cách đây 2 ngày trên mạng đã xuất hiện một clip được ghi là BTC sân Bình Dương ngăn cản không cho khán giả trú mưa xem bóng đá trẻ tại vòng chung kết giải bóng đá vô địch U.19 quốc gia 2021. Clip này chỉ dài vài phút ghi lại cảnh đôi co giữa đại diện BTC sân và một khán giả, trong đó có một số lời lẽ hơi nặng nề khiến cho vị khán giả này sau đó phản ứng gay gắt cũng ngay trong clip. Hình ảnh này được cho là xuất hiện ở trận tứ kết giữa PVF và Bình Định, khi đó trên sân đang mưa lớn và có một số khán giả cũng đã leo rào để vào khu vực mái che

Sau khi đoạn clip này lan truyền thể hiện một số hành vi phản cảm của vị đại diện BTC sân, nhiều khán giả cũng đã đề nghị BTC sân Bình Dương có ý kiến. Do rơi vào cuối tuần nên ngay trong sáng nay, Công ty cổ phần bóng đá Becamex Bình Dương, đơn vị quản lý sân Bình Dương đã có cuộc họp với các bên liên quan và ngay buổi trưa đã có thông tin chính thức như sau (trích): “ Khi trời mưa, Ban quản lý sân chủ động mở cửa khán đài A1 để khán giả có thể vào. Khán giả đi từ A2, A3 xuống dưới và đi lên A1 theo đường cầu thang như thông thường, bảo vệ có hướng dẫn mọi người và hầu hết khán giả đều vào như vậy. Tuy nhiên, một vài người còn lại thì chọn cách đi tắt bằng cách leo qua rào ngăn giữa các khán đài, Hành động này rất nguy hiểm vì trên rào chắn có vật cản nhọn, nếu không kiểm soát được, khán giả cứ làm theo nhau thì thật sự vô cùng nguy hiểm. Khi đó ông Mai Ngọc Khoa, với tư cách là đại diện ban quản lý sân có lên can thiệp và xảy ra to tiếng với những khán giả leo rào.

Việc đoạn clip được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội nói rằng Ban quản lý sân không cho khán giả vào khu vực mái che khi trời mưa là không đúng. Đoạn clip không thể hiện được toàn bộ sự việc diễn ra chiều hôm đó khi khán giả leo rào và phản ứng lại lực lượng bảo vệ và dùng từ ngữ khiếm nhã. Lúc đó có sự chứng kiến của Cảnh sát cơ động và hình sự.

Sáng nay ngày 12/04/2021, ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Becamex Bình Dương đã có cuộc họp toàn bộ công ty về vụ việc trên.Tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Khoa đã xác nhận cách ứng xử nóng tính, lời nói của mình là không đúng do xuất phát từ mong muốn mang đến sự an toàn cho khán giả.

Xét thấy thái độ ứng xử ông Khoa như vậy là chưa chuẩn mực, làm ảnh hưởng lớn hình ảnh Công ty, CLB bóng đá Becamex Bình Dương và đặc biệt là lòng yêu mến của người hâm mộ, ban Tổng Giám Đốc Công ty quyết định kỷ luật ông Mai Ngọc Khoa với hình thức: Khiển trách trước toàn công ty và giảm 50% lương trong 3 tháng 4;5;6 năm 2021.

Ông Mai Ngọc Khoa (áo trắng) to tiếng với một khán giả khi phát hiện khán giả này không tuân thủ nguyên tắc vào khán đài A 1 ảnh cắt từ clip

Thông qua tất cả các kênh truyền thông và mạng xã hội chính thức, ông Mai Ngọc Khoa gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và cam kết nếu tái phạm sẽ có hình thức xử lý cao hơn.Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất mong khán giả tuân thủ qui định sân để bảo vệ an toàn bản thân tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Chúng tôi cũng mong mỏi mọi người chia sẻ clip cần có sự khách quan, thể hiện rõ toàn bộ sự việc, đồng thời hy vọng tất cả khán giả, người hâm mộ có cái nhìn toàn diện và 2 mặt về sự việc, tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Bình Dương”