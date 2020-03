Các CLB chưa đá lại V-League khi chưa hết dịch

HLV Park Hang-seo: “Hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh ”

Chiều 26.3, HLV Park Hang-seo đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam (Hà Nội) trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”. Ông Park chia sẻ: “Cả thế giới, trong đó có Việt Nam, đang vất vả chống lại dịch bệnh nguy hiểm này. Tôi muốn góp một phần dù nhỏ bé nhưng hy vọng sẽ an ủi được những bệnh nhân không may bị dịch bệnh và cả những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do vi rút gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.

L.P