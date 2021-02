Các CLB nói gì khi V-League tái xuất ?

Có rất nhiều ngôi sao bóng đá vì nhiều lý do chủ yếu là chấn thương đã lỡ hẹn với những trận đầu V-League. Nhưng may mắn cho họ khi thời gian V-League nghỉ do covid đã giúp họ phục hồi để có thể tái xuất vào tháng 3 này