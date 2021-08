Các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp trở lại vào tháng 10, Giải U.21 tranh tháng 12

Theo thông báo do Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh ký các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia trong năm 2021 gồm giải hạng nhì, hạng ba, các giải trẻ, giải nữ và futsal do ảnh hưởng phức tạp của dịch bệnh đã không thể diễn ra theo kế hoạch đã điều chỉnh ở các lần trước, cụ thể là tháng 7, 8 và 9. Chính vì vậy sau khi xin ý kiến Ban chấp hành VFF, thường trực VFF quyết định điều chỉnh thêm lần nữa và hy vọng lần này sẽ thực hiện được kế hoạch điều chỉnh này để có thể hoàn thành các giải đấu trong năm 2021 một cách trọn vẹn nhất. Cụ thể lần điều chỉnh này, VFF cho biết tất cả các giải sẽ đồng loạt diễn ra trong 3 tháng cuối năm, bắt đầu từ 1.10 và cố gắng hoàn tất trong năm 2021, duy nhất chỉ có vòng chung kết giải U.15 Cúp quốc gia 2021 sẽ diễn ra đầu tháng 1.2022.

Mở đầu cho hệ thống các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia 2021 trở lại là vòng loại giải hạng nhì từ 1.10 kéo đến gần hết tháng 11, vòng loại giải U.16 nữ từ 2/10, vòng loại giải U.17 từ 4/10, giải bãi biển quốc gia từ 11/10, giải bóng đá nữ Cúp quốc gia vào 1/11, giải vô địch nữ quốc gia từ 5/11, giải U.15 từ 8.11. Riêng vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia sẽ diễn ra sau khi giải hạng nhì kết thúc, cụ thể từ 5.12 đến 14.12, vòng chung kết từ 20.12 đến 31.12.2021.

Do giải U.21 quốc gia năm nay là lần thứ 25 nên VFF và Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên đã có sự họp bàn phối hợp để hy vọng giải đấu diễn ra vào những ngày cuối năm 2021 này thật ý nghĩa. Theo phòng tổ chức thi đấu VFF tổng cộng có 24 đội đăng ký tham dự giải U.21 quốc gia gồm PVF, Viettel, Phố Hiến, Hà Nội, Luxury Hạ Long (Quảng Ninh), Nam Định, Phù Đổng, Công an Nhân dân (phía Bắc), Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An , Đăk Lăk, Đà Nẵng , Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Khánh Hòa, Học viện NutiFood (miền Trung và Tây Nguyên), TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ (phía Nam). Vòng loại U.21 dự kiến sẽ có 4 hoặc 5 bảng, mỗi bảng 5 đến 6 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng để xác định các vị trí trong bảng. Sau đó chọn các đội xuất sắc nhất cùng đội bóng chủ nhà tiến hành vòng chung kết U.21.