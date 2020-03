Các sân V-League thất thu tiền vé

Hoàn lại tiền vé cho khán giả

Hai trận đấu đầu tiên của vòng 1 diễn ra ngày 6.3 hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Trên sân Pleiku, HAGL với Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương… sẽ tiếp Than Quảng Ninh, đội bóng vừa hòa đối thủ mạnh Ceres Negros tại AFC Cup trên sân khách Philippines.

Trận “xông đất” sân Pleiku, nếu theo “quy trình” cũ, có lẽ sẽ chật kín. Doanh thu dự tính từ bán vé không được lãnh đạo CLB tiết lộ nhưng theo ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB: “Chúng tôi đã bán được một lượng vé tương đối cho khán giả mua theo cả mùa. Nay trận đầu không có khán giả, chúng tôi sẽ tiến hành hoàn lại tiền một trận”.

Thất thu khoảng 200 - 600 triệu đồng

Được VPF chọn lựa là trận cầu tâm điểm của vòng 1 V-League 2020, cuộc so tài giữa Hà Nội và Dược Nam Hà Nam Định vào ngày 7.3 nếu như trước đây cũng sẽ là cuộc “đọ sức” quyết liệt giữa sắc tím của Hội Cổ động viên Hà Nội với sắc vàng của cổ động viên đội khách. Sân Hàng Đẫy sẽ đóng cửa nhưng mọi biện pháp an ninh vẫn được siết chặt. Chỉ không lắp các cổng từ vì không đón khán giả, còn ban tổ chức trận đấu vẫn huy động tối đa lực lượng an ninh, đề phòng những khán giả đứng phía ngoài sân có hành vi quá khích.

Mùa giải năm ngoái, trận đấu giữa hai đối thủ này đã từng xảy ra sự cố cực kỳ nghiêm trọng khi hàng trăm quả pháo sáng được đốt và một khán giả nữ bị thương nặng vì dính pháo sáng. Ở vòng 1 năm nay vé không được bán, sân Hàng Đẫy sẽ thất thu ít nhất 500 - 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ban tổ chức chấp nhận thiệt thòi vì an toàn sức khỏe của cộng đồng vẫn là trên hết.

Đó cũng là quan điểm rất rõ ràng của ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tân binh V-League sẽ đấu với đội bóng áo lính Viettel ngày 8.3. Giá vé vào xem Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa này chưa được công bố chính thức nhưng dự kiến sẽ khoảng từ 20.000 - 60.000 đồng/vé. Sân Hà Tĩnh có thể bán được 10.000 vé. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng cũng khẳng định ủng hộ chỉ đạo từ VPF.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Becamex Bình Dương (B.BD) Lê Hồng Cường dự tính tiền bán vé trận đấu giữa B.BD và SHB Đà Nẵng vào ngày 8.3 trên sân Bình Dương khoảng 200 triệu đồng. Không còn khoản thu này và các cầu thủ sẽ giảm sự hưng phấn vì chơi không khán giả, nhưng vì sự an toàn chung trong bối cảnh Covid-19 có những diễn tiến phức tạp, B.BD không cảm thấy tiếc tiền.