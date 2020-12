Các tuyển thủ trẻ tỏa sáng tại vòng chung kết giải U.21 quốc gia

Khẳng định được tài năng trong màu áo Nam Định tranh tài ở V-League, Mai Xuân Quyết được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển U.22 vừa qua và ở VCK giải U.21 lần này anh được HLV Vũ Khánh Hùng trao băng đội trưởng Nam Định. Nếu ở đội 1 Nam Định, Xuân Quyết phải nhường vị trí cho ngoại binh, lui về đá tiền vệ cánh thì ở đội U.21, anh được đá cao nhất trên hàng công.

Ở vòng loại, Mai Xuân Quyết thể hiện được vai trò thủ lĩnh, giúp Nam Định tạo bất ngờ khi cầm hòa ĐKVĐ Hà Nội lẫn Viettel, qua đó loại Hà Nội, đoạt vé vào VCK. Ở trận mở màn bảng A tại VCK hôm qua, Mai Xuân Quyết cùng các đồng đội khởi đầu hơi lạc nhịp, để Đồng Tháp có bàn thắng dẫn trước, nhưng sau đó dần kiểm soát thế trận, càng chơi càng hay. Chỉ trong vòng 15 phút cuối, Mai Xuân Quyết cùng các đồng đội ghi liền 3 bàn để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Đồng Tháp. Trong đó đội trưởng Quyết ngoài gắn kết các đồng đội còn là chủ nhân của bàn thắng đẹp mắt giúp Nam Định vượt lên dẫn 2-1. Ngoài Quyết, 2 tuyển thủ U.22 khác trong màu áo U.21 Nam Định là tiền vệ Đoàn Thanh Trường và thủ môn Trần Liêm Điều cũng chơi rất hay, xứng đáng “mác” tuyển U.22.

Tuyển thủ U.19 Hà Văn Phương (7) chơi rất nổi bật Khả Hòa

Ở trận khai mạc, các tuyển thủ U.19 trong màu áo Công an Nhân dân như hậu vệ Trần Quang Thịnh, tiền vệ Hà Văn Phương, Bùi Xuân Thịnh… cũng chơi khởi sắc, góp công giúp đội giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Khánh Hòa. Trước đó, với đội hình trẻ nhất giải, đa phần U.19, Công an Nhân dân đã gây bất ngờ khi loại HAGL ở vòng loại. Với chiến thắng trước Khánh Hòa bằng bàn thắng duy nhất của Nguyễn Chính Đăng, Công an Nhân dân rộng đường cạnh tranh 1 trong 2 tấm vé vào bán kết.

Hôm nay diễn ra lượt trận đầu bảng B “tử thần” (trực tiếp trên YouTube Thể thao 360 của Báo Thanh Niên) giữa SLNA - Phố Hiến (15 giờ), Long An - Viettel (17 giờ 30). Ở bảng này, 3 đội mạnh là SLNA, Viettel, Phố Hiến phải đua tranh giành 2 vé vào bán kết mà đội nào bị loại cũng đáng tiếc.