“Cánh chim lạ” Hai Long sẽ phải cạnh tranh khốc liệt

May mắn được đá chính trong màu áo Than Quảng Ninh ở mùa giải 2020 vì đàn anh Nguyễn Hải Huy dính chấn thương, nhưng không ngờ cầu thủ ở độ tuổi 20 Nguyễn Hai Long tỏa sáng rực rỡ. Sự xuất sắc của anh giúp tuyến giữa Than Quảng Ninh chơi ổn định và về đích ở tốp 4.

Theo HLV trưởng đội Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng, sở dĩ Hai Long chơi hay và hòa nhập nhanh bởi anh không biết sợ. Hai Long có tố chất giống Quang Hải và Công Phượng, ra sân là chỉ quan tâm đến quả bóng nên không bị sức ép tâm lý.

Nhờ có kỹ thuật cá nhân tốt, nên dù thể hình thấp bé, nhưng Nguyễn Hai Long vẫn giúp đội bóng đất mỏ làm chủ khu trung tuyến. Ngoài khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, Hai Long còn có khả năng đá phạt rất tốt nên là vũ khí lợi hại của Than Quảng Ninh.

Sau thời gian ngắn huấn luyện Nguyễn Hai Long ở đội tuyển U.22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo nhận ra những tố chất của cầu thủ này nên đã cho ảnh hưởng luôn không khí ở tuyển Việt Nam.

Hai Long sẽ được học hỏi từ đàn anh Đỗ Hùng Dũng Độc Lập

Dù vậy, ở đội tuyển Việt Nam, cầu thủ của Than Quảng Ninh phải cạnh tranh khốc liệt bởi các đàn anh giỏi giang và dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Hai Long sẽ nỗ lực để vượt qua những Tuấn Anh, Xuân Trường, Hùng Dũng, Cao Văn Triền, Hoàng Đức, Nguyễn Minh Châu… mới có thể trụ được ở tuyển Việt Nam.