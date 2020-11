Than Quảng Ninh sẽ dự tính thế nào cho mùa sau?

Các CLB ngoại hạng Việt Nam, trong đó có Than Quảng Ninh đang có những tính toán khác nhau nhằm hướng đến mùa giải mới. Đương kim vô địch Viettel đang trong quá trình đàm phán để có thể có được chữ ký của tiền đạo Pedro – người đã ghi 12 bàn V-League 2019. CLB Hà Nội đã chia tay hai ngoại binh là Kebe, Omar và mua xong tiền vệ Geovane – cầu thủ cũng đã có 8 bàn thắng mùa giải vừa qua. CLB Sài Gòn ngày 24.11 sẽ cho ra mắt dàn cầu thủ mới.

Vậy CLB đứng thứ 4 là Than Quảng Ninh có ý định như thế nào? Xin được nhắc lại, khi mùa giải sắp đến hồi kết, Than Quảng Ninh cùng 3 đội bóng nói trên ở cùng trong cuộc đua đến chức vô địch. Ở trận đấu cuối cùng, do thất bại trước Hà Nội FC nên Than Quảng Ninh chỉ về đích thứ 4 – không bảo vệ được tấm Huy chương đồng của mùa giải trước. Tuy nhiên, Than Quảng Ninh vẫn có được vị trí thứ 3 ở Cúp quốc gia 2020.