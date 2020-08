Chủ sở hữu bản quyền phát sóng tuyển Việt Nam có thể 'mất trắng' hàng chục triệu USD

Nói đắt giá vì chỉ riêng bản quyền truyền hình AFF Cup 2020, số tiền mà Next Media phải trả cho đối tác lên đến vài triệu USD. Còn vòng loại World Cup 2022 , Next chỉ nhường bản quyền một trận duy nhất giữa Việt Nam và Indonesia còn sở hữu bản quyền phát sóng 7 trận còn lại. Bao gồm 4 trận đã diễn ra vào năm 2019, còn 3 trận còn lại gồm trận lượt về vòng loại World Cup 2022 Việt Nam gặp Malaysia, gặp Indonesia và UAE.

Ông Kiên không tiết lộ cụ thể nhưng được biết do không thể khai thác được thương mại, số tiền mà Next Media thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu USD. Chưa kể do dịch bệnh nên đơn vị này chưa thể bán cho bản quyền cho các đối tác là các đài của Lào, Campuchia, Myanmar (Next mua bản quyền phát sóng AFF Cup trên lãnh thổ Việt Nam và 3 nước nói trên).