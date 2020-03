Chưa khai mạc, giải hạng nhất gặp sự cố

Ngày 9.3 vừa qua, Tổng cục TDTT đã có công văn khẩn do Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng ký, trong đó có nội dung quan trọng, nói rõ do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường nên sẽ tạm dừng hoặc lùi thời gian tổ chức các lớp tập huấn, các giải thể thao trong hệ thống thi đấu quốc gia trong tháng 3.2020.

Tuy nhiên, công văn lại cho biết: “Đối với các giải thể thao đang được tổ chức, đề nghị đơn vị tổ chức giải phải thường xuyên báo cáo, xin ý kiến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương đăng cai, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp hạn chế khán giả và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Công văn này ra đời sau khi V-League khởi tranh nên mọi trận đấu vẫn sẽ được tiến hành bình thường như lịch đã được VPF điều chỉnh. Nhưng một sự việc bỗng phát sinh liên quan đến giải hạng nhất 2020 dự kiến khởi tranh vào ngày 14, 15, 16.3. Đó là ngày 10.3, tỉnh Khánh Hòa đã có yêu cầu không tổ chức trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN và đội khách Long An vào ngày 16.3. Đơn vị này cho rằng nội dung của công văn Tổng cục TDTT chỉ cho phép tiếp tục tiến hành các giải đấu đang được tổ chức, trong khi thực tế giải hạng nhất lại chưa diễn ra nên coi như nằm trong danh sách “đối tượng” không được thi đấu trong tháng 3 mà phải lùi sang một thời điểm khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin này từ Khánh Hòa, VFF và VPF đã “tá hỏa tam tinh” vì lịch thi đấu vòng 1 giải hạng nhất đã được ban hành, Ban điều hành giải thuộc VPF và các ban tổ chức (BTC) sân đã tiến hành công tác chuẩn bị. Nếu Khánh Hòa không đồng ý tổ chức trận đấu trên sân 19.8 cũng sẽ ảnh hưởng đến giải.

VFF lập tức cũng có công văn khẩn, gửi cho lãnh đạo Tổng cục TDTT, coi như một hình thức “năn nỉ” cấp trên có một thông báo khác, nói rõ việc đồng ý cho VFF và VPF tổ chức cả V-League và giải hạng nhất trong tháng 3. Thế nhưng cho đến cuối giờ chiều qua, Tổng cục TDTT vẫn chưa có văn bản chỉ đạo mới, khiến VFF và VPF như ngồi trên đống lửa. Chưa hết khó khăn, ý tưởng đưa trận đấu giữa Khánh Hòa và Long An về sân Long An cũng vấp phải sự không đồng ý của phía Long An. Thậm chí được biết địa phương này còn muốn dời cả trận vòng 2 giải hạng nhất của Long An vào ngày 22.3 sang một thời điểm khác.

Trường hợp Tổng cục TDTT không có văn bản nào “giải thích rõ hơn” văn bản đã ban hành, trong đó cho phép giải hạng nhất vẫn diễn ra thì rất có thể, VPF phải tính đến phương án đối phó với sự cố này bằng việc dời cả hai trận đấu của vòng 1 giữa Khánh Hòa và Long An vào ngày 16.3 và Long An dự kiến gặp An Giang vào ngày 22.3 sang tháng 4.