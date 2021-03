CLB Bình Định tung vó ngựa ô

Đội hình kỳ lạ của đội Công an nhân dân Đội Công an nhân dân (CAND) đã có trận hòa 1-1 với chủ nhà Cần Thơ trong trận mở đầu giải bóng đá hạng nhất vào chiều qua. Cả 2 bàn thắng đều do phía Cần Thơ ghi. Trung vệ Đào Văn Phong phản lưới nhà ngay phút thứ 2 giúp đội CAND mở tỷ số. Sau đó Dương Văn An đã gỡ hòa cho đội chủ sân Cần Thơ. Điều đáng nói là đội hình của CAND, đội nhận suất đá thay Gia Định là sự kết hợp lần đầu tiên giữa cầu thủ từ lò đào tạo của HAGL như Đinh Thanh Bình, Trần Thanh Sơn, Lê Minh Bình, Nguyễn Cảnh Anh, Nguyễn Hữu Anh Tài, A Sân, Nguyễn Văn Anh, Lương Hoàng Nam... với lò đào tạo của Hà Nội như thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Thái Khắc Huy Hoàng, Phùng Viết Trường. Trong đội hình chính có duy nhất 1 cầu thủ của CAND trước đây là Hà Văn Phương. Nhiều khán giả nói vui CAND chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa bầu Đức và bầu Hiển lần đầu ở chung “một mái nhà”. Chiều nay 2 trận tiếp theo của giải hạng nhất diễn ra giữa An Giang gặp Bà Rịa-Vũng Tàu trên sân Kiên Giang và đội mới thăng hạng Phú Thọ gặp Khánh Hòa. T.K