CLB Nam Định và Than Quảng Ninh sẽ vào Top 6 sau vòng đấu áp chót?

Căn cứ vào số điểm hiện có và lịch thi đấu của vòng này thì hai đội bóng có khả năng cao nhất giành được vé sớm trước 1 vòng đấu là Nam Định và Than Quảng Ninh (đang cùng có 18 điểm).

Nếu giành chiến thắng ở vòng đấu áp chót này, cả hai chắc chắn sẽ dắt tay nhau vào Top 6. Bởi với việc có thêm 3 điểm ở vòng này, Nam Định và Than Quảng Ninh sẽ có trong tay 21 điểm. Trong khi các đội xếp từ thứ 7 trở xuống sẽ chỉ nhiều nhất có được 17 điểm sau vòng đấu này (Bình Định đang có 15 điểm và vẫn giữ nguyên số điểm nếu thua Than Quảng Ninh).

Tuy nhiên đây được đánh giá là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi ở vòng đấu này, Nam Định và Than Quảng Ninh đều có chuyến làm khách trên sân của 2 đối thủ vẫn còn đang nhăm nhe vào Top 6 là Hà Tĩnh và Bình Định.

Đội bóng núi Hồng đang hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công. 2 chiến thắng liên tiếp đã giúp Hà Tĩnh thoát khỏi vị trí cuối bảng và họ vẫn còn cơ hội lọt vào Top 6 (dù là khá mong manh) nếu như thắng tiếp 2 trận còn lại trong khi các đối thủ xếp trên đều không có được kết quả tốt.

Còn Bình Định cũng đang tìm lại được sự hưng phấn sau khi đánh bại đương kim á quân Hà Nội ngay ở sân Hàng Đẫy. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước một Than Quảng Ninh đang sa sút không phanh (thua 3 trận liên tiếp), thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ vượt qua chính đối thủ này trên bảng xếp hạng và tràn đầy cơ hội lọt vào Top 6.

Cả Nam Định lẫn Than Quảng Ninh đều hy vọng sẽ có điểm ở vòng 12

Trong trường hợp chỉ giành được 1 điểm từ tay các đội chủ nhà Hà Tĩnh và Bình Định ở vòng đấu này, số điểm mà Nam Định và Than Quảng Ninh sở hữu sau 12 vòng đấu chỉ là 19 điểm. Đây là số điểm không an toàn bởi nếu thua ở vòng đấu cuối, Nam Định và Than Quảng Ninh vẫn có thể bị ‘bật bãi’ khỏi Top 6 bởi ít nhất là có 3 đối thủ xếp sau đang có cùng 16 điểm là Đà Nẵng , Bình Dương và Bình Định có khả năng vượt qua (nếu giành được chiến thắng ở vòng đấu thứ 13)