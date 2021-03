CLB Than Quảng Ninh sẵn sàng đánh vào điểm yếu cốt tử của CLB TP.HCM

Ngày 12.3, Lee Nguyễn cùng đội CLB TP.HCM hành quân đến Quảng Ninh nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ sân Cẩm Phả. Trước giờ lên đường, Lee Nguyễn bất ngờ thổ lộ mình không biết Than Quảng Ninh là đội nào. Tuy nhiên, anh cũng được xem băng ghi hình các cầu thủ Than Quảng Ninh thi đấu và đánh giá đó là đối thủ mạnh.

Trong khi đó, đội Than Quảng Ninh cũng nghiên cứu rất kỹ lối chơi, điểm mạnh, yếu của CLB TP.HCM để có đấu pháp hợp lý. Các cầu thủ Than Quảng Ninh được căn dặn phải phong tỏa Lee Nguyễn, không cho tiền vệ ngôi sao người Mỹ gốc Việt này rảnh chân tổ chức tấn công. Bộ 3 tấn công của CLB TP.HCM là Dario - Barros - Joao Paulo cũng được hàng phòng ngự Than Quảng Ninh “điểm mặt”, chăm sóc kỹ.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh còn chỉ ra điểm yếu của CLB TP.HCM lần này chính là ở khâu phòng ngự khi thiếu vắng trung vệ giỏi Diakite. Chắc chắn Than Quảng Ninh sẽ cố gắng phát huy những tình huống phản công để đánh vào điểm yếu cốt tử nơi hàng phòng ngự CLB TP.HCM. Mạc Hồng Quân , Xuân Tú, Hải Huy hay ngôi sao trẻ Hai Long đều là những chân sút rất bén, có khả năng tạo đột biến cao từ những pha phản công, sẵn sàng gieo sầu cho Lee Nguyễn cùng các đồng đội.

Ngày 11.3, người hâm mộ CLB Than Quảng Ninh cũng đón tin vui được đến sân Cẩm Phả cổ vũ cho đội nhà lẫn "xem giò" Lee Nguyễn. Đây là nguồn động lực lớn cho cầu thủ Than Quảng Ninh bởi trước đó họ nhận tin phải thi đấu trên sân không khán giả. Sau 2 vòng đấu, CLB Than Quảng Ninh lẫn CLB TP.HCM đều có 1 trận thắng, 1 trận thua, được 3 điểm và so kè nhau trên bảng xếp hạng