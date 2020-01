Cổ động viên ‘bay lên trời’ lo lắng với dịch bệnh vi rút Corona

Là fan ruột của đội bóng quê hương, nữ khán giả Vũ Thị Thúy luôn đồng hành cùng Than Quảng Ninh ở tất cả các trận đấu mà CLB tham dự, từ đấu trường trong nước lẫn quốc tế.

Chị Thúy chia sẻ: “Suốt thời gian qua, tôi đọc kỹ báo chí và xem truyền hình để nắm bắt các thông tin có liên quan đến dịch bệnh chết người này. Thật bất an khi mỗi ngày, số người nhiễm bệnh lại tăng lên. Tuy ở Việt Nam chưa bùng phát dữ dội vì nước ta vẫn đang kiểm soát khá tốt nhưng dù sao cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Về phía Hội Cổ động viên Than Quảng Ninh, chúng tôi cũng cảm thấy rất lo lắng. Ngày 10.2, đội Than Quảng Ninh sẽ đấu AFC Cup trên sân khách Bali gặp đội Bali United (Indonesia). Hội sẽ sang Indonesia với 50 cổ động viên. Dịch bệnh đang có những diễn tiến xấu như thế này nên không rõ ở sân bay, công tác phòng chống dịch bệnh của nước bạn có tốt không. Có nhiều hành khách không. Vé máy bay đã mua cho Hội và đội bóng, chờ ngày lên đường thôi. Nhưng lần này hành lý sẽ phải có thêm rất nhiều khẩu trang. Mình giữ an toàn cho mình nhưng cũng còn phải giữ cho cộng đồng”.

Người phụ nữ máu lửa e sợ... Corona! Ảnh: Facebook nhân vật

Đội Than Quảng Ninh thi đấu tại V-League 2019 Ảnh: Minh Tú

Cổ động viên “bay lên trời” cũng nói thêm về V-League 2020: “Theo lịch thi đấu , ngày 21.2, Than Quảng Ninh sẽ gặp HAGL trên sân Pleiku ở lượt trận đầu tiên. Cũng khá lo ngại khi chúng tôi phải di chuyển ra sân bay để đến sân khách”.