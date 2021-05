Cơ hội nào cho “cánh chim lạ” Nguyễn Minh Tùng ở đội tuyển Việt Nam?

Tưởng chừng sự nghiệp của Minh Tùng sẽ đi lên thì phong độ của anh trở nên phập phù khi Ninh Bình dừng thi đấu ở V-League 2014 do sự cố liên quan đến một loạt cầu thủ dính bán độ. Khi đó do còn hợp đồng nên Minh Tùng được chuyển vào An Giang thi đấu dưới dạng cho mượn. Sau một thời gian dài lận đận anh quay về chơi cho Than Quảng Ninh rồi trở vê quê nhà Thanh Hóa.