Có nên để cầu thủ từng bị chấn thương thi đấu trở lại sớm ?

Chấn thương của Duy Mạnh không phải vì quá tải

Khác với nhiều ý kiến cho rằng Duy Mạnh va chạm nhẹ vẫn bị chấn thương nặng là do quá tải, chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành, Chủ tịch CLB bóng đá Sài Gòn cho biết: “Tôi cho rằng không phải lý do quá tải vì điều đó nếu có chấn thương xảy ra khi cầu thủ còn đang thi đấu liên tục. Nhưng đằng này Duy Mạnh đã nghỉ cùng CLB Hà Nội từ đầu tháng 11, chính xác là cùng đội tuyển Việt Nam sau trận hòa Thái Lan ở vòng loại World Cup ngày 19.11.2019 đến sau khi lấy vợ hồi đầu tháng 2 mới tập lại. Thời gian này Mạnh chỉ có hồi phục và thả lỏng thì chấn thương này không phải do quá tải mà do đôi chân không đủ mạnh và rắn chắc nên khi va chạm đã bị tổn thương”.