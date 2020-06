'Có tốn kém mấy cũng phải thuê vệ sĩ soát vé sân Hà Tĩnh'

Sau sự cố khán giả tràn xuống đường piste sân Hà Tĩnh khiến trận đấu giữa đội chủ nhà và CLB Hà Nội ở vòng 4 V-League phải tạm dừng đến 22 phút ở hiệp 1, ông Bùi Xuân Thập, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh, đã khẳng định nguyên nhân là do ban tổ chức (BTC) sân yếu kém và thiếu chuyên nghiệp.

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày hôm qua, ông Thập cho biết sân Hà Tĩnh sau khi cải tạo chỉ có sức chứa khoảng 13.000 chỗ ngồi mà số khán giả vào sân ở trận đấu ngày 12.6 vừa qua đã vượt trên con số này. Ông Thập cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về CLB bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Bởi đơn vị này khi bán vé đã không tiên lượng được tình hình và đội ngũ soát vé còn cho người thân của mình vào xem khiến sân bị quá tải.

“Vì không kiểm soát được lượng khán giả vào sân nên mới để xảy ra sự cố vừa qua. BTC sân xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi những người có vé mà không được vào sân trong trận đấu hôm đó”, ông Thập nói.

Trước trận đấu HLHT tiếp SHB Đà Nẵng vào ngày 18.6, Sở VH-TT-DL tỉnh Hà Tĩnh đã yêu BTC sân Hà Tĩnh thuê vệ sĩ để kiểm soát vé và đề nghị công an tỉnh tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh. Ông Thập khẳng định: “Chúng tôi yêu cầu BTC sân dù tốn kém thế nào cũng phải thuê vệ sĩ để giao cho lực lượng này công tâm trong việc kiểm soát vé. Nhất quyết không để người không có vé vẫn được vào sân. Chắc chắn ở trận đấu tới đây, an ninh sẽ được tăng cường”, ông Thập khẳng định.

Ông Thập cũng cho hay vào chiều 16.6, đại diện Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ vào làm việc với Sở VH-TT-DL để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan sau sự cố “vỡ sân” cũng như cùng bàn các giải pháp bảo vệ an ninh cho các trận đấu trên sân nhà tại V-League.

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch VPF, nói: “Ở sân Hà Tĩnh, tình trạng lực lượng soát vé lại đưa bạn bè, người quen vào sân khiến sân xảy ra sự cố, BTC sân thiếu kinh nghiệm, chủ quan. Tuy sức nóng trận HLHT gặp SHB Đà Nẵng không bằng trận gặp đội Hà Nội nhưng công tác an ninh an toàn vẫn phải được siết chặt tối đa. Chúng tôi sẽ cử giám sát nhiều kinh nghiệm Nguyễn Hồng Sơn có mặt ở sân Hà Tĩnh trước một ngày để kiểm tra chặt chẽ toàn bộ quy trình liên quan đến an ninh”.