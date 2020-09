Cú lật kèo của Nguyễn Rogers và cái quỳ gối xin lỗi đội Bình Dương

Cuộc chạy trốn trong đêm và lời tố cáo bị “cắt phế”

Nguyễn Rogers với tên đầy đủ khi mới sang Việt Nam là Rogers Omunsulah Nandwa. Cầu thủ sinh năm 1981 này được người môi giới Eduba (tên gọi là Edu, quốc tịch Cameroon) đưa sang Việt Nam gây ấn tượng bởi rất dày cơm nhưng chân tay thô kệch. Anh may mắn lọt vào mắt xanh, được HLV lão làng Trần Văn Phúc uốn nắn trong 3 năm từ 2010 - 2012. Từ chỗ không biết đá bóng, Nguyễn Rogers dần trở thành một trong những chuyên gia phòng ngự có tiếng tại V-League. Năm 2011, cầu thủ này nhập tịch Việt Nam với cái tên Nguyễn Văn Rogers, và thường được gọi là Nguyễn Rogers. Nhờ hộ chiếu Việt Nam, Nguyễn Rogers được nhiều đội để mắt đến. Do vậy, sau khi hết hợp đồng với Thanh Hóa, đầu mùa 2013 Nguyễn Rogers được Becamex Bình Dương (Bình Dương) nhắm đến trong tham vọng tái lập chu kỳ thành công mới.

Là người đại diện cho Nguyễn Rogers ở Việt Nam, Edu chốt với B.Bình Dương khoản lót tay được cho là 70.000 USD/năm và mức lương 7.000 USD/tháng. Sau khi trở lại Việt Nam từ quê nhà, Nguyễn Rogers ở tuổi 32 dù hơi tăng cân nhưng vẫn còn chơi rất tốt. Anh được bố trí chỗ ở tại đại bản doanh CLB Bình Dương để sáng hôm sau ký hợp đồng. Bất ngờ vào nửa đêm, Edu chạy từ nhà ở đường Tân Kỳ Tân Quý (TP.HCM) xuống Bình Dương đón cầu thủ này lúc 3 giờ sáng, chở thẳng đến Đồng Nai và đợi ở sân Đồng Nai từ 4 giờ sáng. Một nhân chứng kể lại: “HLV Trần Bình Sự sáng sớm mở cửa ra thấy Edu và Nguyễn Rogers rất ngạc nhiên vì tưởng cầu thủ này đã ký hợp đồng với Bình Dương.

Khi đó trong giới ai cũng nghĩ Nguyễn Rogers đã là người của Bình Dương. Edu giải thích do không đồng ý một lãnh đạo của đội Bình Dương đòi “cắt phế” (tiền ăn chia hợp đồng - PV) lên đến 30.000 USD nên muốn đem qua giới thiệu cho Đồng Nai với mức lương 6.000 USD/tháng, lót tay 60.000 USD/năm tính ra vẫn lời”. Dĩ nhiên đội Đồng Nai, khi đó là tân binh V-League, không từ chối “món quà từ trên trời rơi xuống” này và nhanh chóng hoàn tất hợp đồng.

Nguyễn Rogers (68, phải) Khả Hòa