Cúp quốc gia: Kết quả, xác định các cặp đấu vòng 1/8

Trận đấu sớm vòng loại Cúp quốc gia ngày 23.5, Dược Nam Hà Nam Định thắng Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Ngày 23.5 diễn ra 4 trận đấu với kết quả như sau: An Giang hòa Long An 2-2 (An Giang vào vòng 1/8 nhờ thắng luân lưu 6-5), Đà Nẵng thắng Huế 1-0, Sông Lam Nghệ An thắng Bình Định 1-0, Bà Rịa-Vũng Tàu thắng Sài Gòn FC 2-1.

Bà Rịa-Vũng Tàu (trái) tạo bất ngờ thú vị ở vòng loại Cúp Quốc gia Khả Hòa

Như vậy, Cúp quốc gia đã xác định được 3 cặp đấu ở vòng 1/8 như sau: TP.HCM gặp Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An gặp Bà Rịa Vũng Tàu, Than Quảng Ninh gặp Nam Định. 5 cặp còn lại vòng 1/8 sẽ được xác định sau lượt cuối vòng loại diễn ra hôm nay (25.5), trong đó Hà Nội, Bình Dương, Quảng Nam, Cần Thơ vào thẳng vòng 1/8.

Sông Lam Nghệ An thắng nhọc Bình Định, thành đối thủ của Bà Rịa-Vũng Tàu ở vòng 1/8 Minh Hoàng

Hà Nội gặp đội thắng trong cặp đấu Đồng Tháp - Hải Phòng, Bình Dương gặp đội thắng trong cặp Phố Hiến - Thanh Hóa, Quảng Nam gặp đội thắng trong cặp Hà Tĩnh - Tây Ninh, Cần Thơ gặp đội thắng trong cặp Bình Phước - Đắk Lắk. An Giang cũng chờ biết đối thủ ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia là đội thắng trong cặp đấu giữa Sanna Khánh Hòa BVN và Viettel.