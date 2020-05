Cúp quốc gia khởi tranh: Khán giả không phải giãn cách 1,5 m trên khán đài

Cầu thủ không khạc nhổ bừa bãi khi thi đấu

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng ban điều hành Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), cho biết VPF đã gửi cho tất cả CLB thuộc hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam văn bản hướng dẫn những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 khi giải được phép tổ chức. Cẩm nang này liệt kê rất chi tiết những việc phải thực hiện từ ban tổ chức (BTC) sân đến thành viên các đội, lực lượng giám sát, trọng tài; đội ngũ nhặt bóng, khiêng cáng, bảo vệ…

Theo đó, BTC các sân phải niêm yết bảng thông tin hướng dẫn phòng, chống dịch tại các cổng của sân, khử trùng các phòng chức năng, khán đài, lối ra vào; trang bị nước rửa tay diệt khuẩn tại các cửa ra vào, trên khán đài, phòng chức năng, khu vệ sinh; sắp xếp thời điểm vào và ra khỏi sân xen kẽ giữa hai đội bóng, trọng tài, các thành viên, đại biểu, phóng viên... Nhân viên y tế thuộc sở y tế địa phương đo thân nhiệt cho mọi người và ai trên 37,5 độ C không được phép vào sân.

Đối với đội khách, trước khi rời khỏi địa phương mình phải kiểm tra thân nhiệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian di chuyển (máy bay, ô tô). Khi đến địa điểm lưu trú phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch của địa phương. Kiểm tra sức khỏe , thân nhiệt đối với tất cả thành viên CLB trong thời gian tập luyện, lưu trú và trước khi di chuyển đến địa điểm thi đấu. Quá trình lưu trú tại địa phương cần hạn chế ra ngoài và tránh tiếp xúc nơi đông người. Cả đội nhà và đội khách khi ngồi trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang trong suốt trận đấu. Các cầu thủ không được khạc nhổ bừa bãi trong khi thi đấu. Nghi thức trước và sau trận đấu không bắt tay. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở phải báo ngay với BTC địa phương.

Chủ động giảm số lượng vé bán ra

Có một chi tiết đáng lưu ý, ở cẩm nang nói trên VPF khuyến cáo việc giữ khoảng cách an toàn tối thiểu trên khán đài là 1,5 m. Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành CLB Dược Nam Hà Nam Định (D.NĐ), cho biết: “Chúng tôi không chủ quan nhưng dịch bệnh cũng đã bớt phức tạp hơn và các cấp thẩm quyền đã nới lỏng lệnh giãn cách xã hội . Vì thế, ở trận D.NĐ gặp Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vào ngày 23.5, nếu giãn cách 1,5 m trên khán đài thì coi như người nọ cách người kia 4 ghế, rất khó cho công tác tổ chức. Do đó chúng tôi đã đề xuất nguyện vọng với Ban điều hành VPF là nên cắt bỏ yêu cầu giãn cách 1,5 m. BTC sân Thiên Trường cũng đã chủ động giảm số lượng vé bán ra, chỉ khoảng 10.000 - 12.000 vé so với công suất sân là 20.000 chỗ ngồi”. Một số sân cũng đưa ra đề nghị tương tự nên chiều 21.5, VPF đã điều chỉnh không bắt buộc giữ khoảng cách 1,5 m nữa mà chỉ khuyến cáo các sân nên giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc một cách hợp lý.

Sau khi sân Thiên Trường “nổ phát súng” đầu tiên, ngày 24.5 sẽ tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu khác của vòng loại Cúp quốc gia, trong đó đáng chú ý có trận SLNA gặp Bình Định. Sân Vinh vốn bị mang tiếng là “xấu nhất V-League” nay trở lại với diện mạo hoàn toàn mới. Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh bày tỏ: “Chúng tôi tự tin chào đón bóng đá trở lại khi sân Vinh đã được cải tạo rất đẹp, không còn bong tróc, bảo đảm cả độ mềm và độ phẳng cực tốt phục vụ trận đấu. Về khâu y tế, BTC sân yêu cầu 100% khán giả phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách có mức độ trên khán đài. Bất kỳ ai đến sân Vinh cũng phải kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn kỹ càng. Mọi kế hoạch về đảm bảo an toàn y tế, chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc”. Sức chứa sân Vinh khoảng 12.000 chỗ ngồi nhưng chỉ 5.000 vé được phát hành và trong trường hợp khán giả quá đông, BTC sân sẽ mở cửa tự do khán đài C, D.

BTC sân Tự Do tiến hành bán vé trận đội nhà Huế gặp SHB Đà Nẵng vào ngày 24.5, với mức giá bình dân 25.000 đồng cho khán đài A, 15.000 đồng cho khán đài B. Trong khi đó, sân Bà Rịa bán vé trận Bà Rịa-Vũng Tàu gặp Sài Gòn với các mức giá 80.000 đồng (khán đài A), 50.000 đồng (B) và 30.000 đồng (C). Sân Long Xuyên (An Giang) sẽ mở cửa tự do cho khoảng 8.000 cổ động viên vào xem trận An Giang tiếp Long An. Các sân này đều khẳng định sẽ tuân thủ các quy định an toàn của VPF.

5 cặp đấu còn lại của vòng loại Cúp quốc gia 2020 sẽ diễn ra vào ngày 25.5. Trong đó sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) với sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi cũng chỉ phát hành khoảng 4.000 vé trận HLHT tiếp Xi măng Fico - YTL Tây Ninh. Chủ tịch CLB HLHT Nguyễn Tiến Dũng cho biết UBND tỉnh có văn bản cho phép sân đón khán giả nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ với dịch bệnh nên công tác y tế phải được siết chặt như yêu cầu của VPF.

Nam Định đón HAGL bằng cái nóng cháy da 15 giờ chiều qua, các cầu thủ HAGL đã có mặt tại Nam Định trong nhiệt độ được đo trên xe là 40 độ C. Bước xuống xe, nhiều cầu thủ HAGL đã bị sốc vì nhiệt độ có thể… “rán trứng” ở thành Nam. Nhiều người vội lấy hành lý rồi lao vào sảnh khách sạn để tránh nắng. Lập tức, ban huấn luyện đội bóng phố núi triển khai phương án bảo vệ sức khỏe đã được lên trước đó. Các cầu thủ được dặn dò thường xuyên uống nước nhưng hạn chế uống nước đá và mở máy điều hòa quá lạnh để tránh viêm họng. May mắn cho HAGL là theo dự báo thời tiết ngày hôm nay Nam Định sẽ dịu đi còn 36 độ C và đến ngày thi đấu 23.5 xuống còn 31 độ C. Q.V