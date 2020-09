Cựu thủ môn U.22 Việt Nam không được chữa trị sau 3 tháng chấn thương

Người giữ thành này cho biết anh bị dập phù nề tủy xương, sên, gót và bị đa chấn thương, trong đó có vỡ bong xương và dập gân duỗi các ngón chân khiến việc đi lại còn khó khăn nói chi đến ra sân tập luyện. Do không được ai giúp chữa trị nên theo một số lời khuyên, cầu thủ này chỉ biết ngâm chân vào đá và muối hột, nhưng cũng chẳng tiến triển là bao. Đại diện CLB Đắk Lắk cũng cho biết CLB đã hỗ trợ đưa Y Êli Niê đi khám ở các bệnh viện địa phương nhưng chẩn đoán của bác sĩ cho rằng cầu thủ này cần phải có những phương pháp chữa trị bằng y học tiên tiến thì may ra mới có thể trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất.

Trong đợt triệu tập tuyển U.22 VIệt Nam vừa rồi không có tên Y Êli Niê dù anh từng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao khi thể hiện tương đối tốt trong sự cạnh tranh với 2 thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản. Tương tự ở danh sách U.19 Việt Nam không có tên anh. Có lẽ một phần do chấn thương nhưng phần khác trước đó anh bị VFF phạt cấm thi đấu 2 trận do lỗi “thi đấu không đúng khả năng mà không có lý do chính đáng” trong trận đấu giữa U.19 Đắk Lắk và U.19 Bình Định ở vòng loại giải bóng đá U.19 Quốc gia 2020, nên cũng bị ảnh hưởng. Nhưng dù sao cơ hội cho thủ thành này vẫn còn nếu như anh được chữa trị dứt điểm chấn thương và tìm lại phong độ vốn có.