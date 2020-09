Cựu tuyển thủ U.23 Việt Nam Phạm Xuân Mạnh trở lại

Phạm Xuân Mạnh đã có mặt trong trận giao hữu giữa Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh diễn ra trên sân Vinh vào ngày 5/9 vừa qua nhằm chuẩn bi cho V-League tái xuất. Trận này, Phạm Xuân Mạnh đã được Ban huấn luyện sắp thi đấu cả 2 hiệp, mỗi hiệp chơi 1 cánh. Hiệp đầu đá vị trí hậu vệ phải và hiệp 2 chuyển sang đá hậu vệ trái

Điều này khác với thông tin ban đầu cho rằng cựu tiền vệ của U.23 Việt Nam sẽ được thử nghiệm đá vị trí tiền vệ trung tâm để nhằm giảm bớt gánh nặng cho những đồng đội hoặc đàn em như Bùi Đình Châu và Đặng Văn Lắm. Tuy nhiên Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An cho rằng phong cách thi đấu xông xáo, chịu khó di chuyển lên công về thủ nhanh của Xuân Mạnh vẫn hợp với đá biên hơn. Ngoài ra do Đình Đồng chưa hoàn toàn khỏe mạnh sau chấn thương còn Mai Sỹ Hoàng vẫn đang trong thời gian thử thách do kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nên Xuân Mạnh sau khi hoàn toàn bình phục vẫn được ưu tiên sử dụng ở vai trò hậu vệ cánh.

Trong hiệp 1 anh chơi ở vai quen thuộc hậu vệ phải đã hợp cùng thủ môn Lê Văn Hùng cùng 2 trung vệ Thái Bá Sang và Gustavo Santos đá khá nhịp nhàng, đặc biệt Xuân Mạnh đã nhiều lần hạn chế được sức cơ động và tầm sát thương của Victor Mansaray, mũi nhọn lợi hại của Hà Tĩnh. Ở hiệp 2, Xuân Mạnh chuyển sang thi đấu hậu vệ trái để Nguyễn Sỹ Nam chơi ở hành lang cánh phải. Vẫn giữ được sự nhanh nhạy, lì lợm của mình, Xuân Mạnh cũng đã góp phần cùng tiền vệ cánh Văn Việt giữ an toàn trước khi đội chủ sân Vinh bị thủng lưới trước sau tình huống phạt góc. Đến cuối trận ngoại binh Filipe Martins chớp thời cơ gỡ hòa 1-1 cho Sông Lam Nghệ An.

Xuân Mạnh cho biết được trở lại thi đấu anh cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhưng vẫn còn quá sớm để nói việc có được thầy Park gọi lại vào đội tuyển không vì anh cần chứng minh và nỗ lực nhiều hơn trên sân. Vấn đề bây giờ là Xuân Mạnh vẫn cố gắng hoàn thiện dần, vẫn cần thêm thời gian để có được trạng thái sung sức nhất nhằm tìm lại phong độ vốn có. Anh cũng tâm sự một thời gian dài chấn thương cứ trở đi trở lại đã khiến anh đánh mất nhiều thứ vì vậy ngoài việc cố gắng giữ cho mình sức khỏe tốt nhất, anh còn đặt ra mục tiêu cùng Sông Lam Nghệ An quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong mùa này.

Xuân Mạnh kèm chặt Victor Mansaray của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Đức Anh

Anh cũng hy vọng sắp tới các cầu thủ như Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng, Cao Xuân Thắng đều đồng loạt trở lại sau khi đã bình phục chấn thương sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được sự vững vàng hơn khi kết hợp tốt giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Xuân Mạnh cũng hy vọng anh sẽ tiếp tục được tham gia 2 trận giao hữu nữa gặp CLB Thanh Hóa vào ngày 16/9 trên sân Vinh và ngày 19/9 trên sân Thanh Hóa trước khi bước vào trận V-League gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân Vinh.