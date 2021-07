Đa số CLB đề xuất ngưng V-League 2021

Lý do được các đội bóng đưa ra chính là vấn đề rất nhiều cầu thủ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải dự kiến là tháng 10.2021 hoặc vào cuối năm là tháng 12.2021. Điều này sẽ dẫn đến cuộc đua tranh giành cầu thủ và nguy cơ một số đội không đủ quân để đá tiếp là có thật. Ngược lại, nhiều CLB đã ký hợp đồng với các cầu thủ cho V-League 2022 và đã hưởng chế độ chính thức từ sau V-League 2021, tức tầm tháng 11.2021. Điều này đồng nghĩa các CLB sẽ vừa phải thỏa thuận gia hạn kéo dài hợp đồng thêm 6 tháng với cầu thủ cũ, song song tốn thêm nhiều tiền lương để giữ chân các cầu thủ mới. Chưa kể những cầu thủ vẫn còn hợp đồng sẽ khiến quỹ lương, thưởng, tập huấn, tiền ăn... của CLB phình to lên 150% so với dự toán ban đầu. Quan trọng nhất, tất cả CLB kể trên đều có chung băn khoăn không có cơ sở nào bảo đảm đến tháng 2.2022 sẽ hết dịch.

Xu hướng chung của những thành viên này là kiến nghị: Dừng mùa giải 2021, giữ nguyên mọi kết quả và thứ hạng sau vòng 12. Nhiều CLB đề xuất công nhận đội vô địch cho HAGL và không có đội xuống hạng. Theo phương án này, V-League 2022 có thể sẽ có 14 hoặc 16 đội bóng (cộng thêm 2 đội dẫn đầu hạng nhất lên V-League 2022 - PV) và VPF hoàn toàn có thể cân đối lại con số này ở V-League 2023 để bảo đảm 14 đội V-League. Tổng giám đốc CLB SLNA Trương Mạnh Linh cho biết: "CLB SLNA gửi VPF tính toán sơ bộ nếu dời giải sang tháng 2.2022 thì phát sinh hơn 10 tỉ đồng.

Đó là chưa kể đến tiền lót tay, lương thưởng, ký mới với ngoại binh rất phức tạp. Nếu dừng V-League 2021 để khởi đầu V-League 2022 vào đầu năm thì sẽ khớp với khung chuyển nhượng quốc tế, giúp các CLB có thêm rất nhiều sự lựa chọn ngoại binh. SLNA có ý kiến duy nhất nên dừng giải không có đội xuống hạng".