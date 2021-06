Đại chiến Tuyển Việt Nam- Malaysia: Tiền vệ con thoi ai hơn được Trọng Hoàng ?

Từ sơ đồ tấn công 3-4-3 đến chuyển sang phòng ngự 5-3-2, ông thầy người Hàn Quốc luôn ưu ái chọn...Hải "con" do danh thủ số 19 này sở hữu những tố chất của một ngôi sao tiền vệ vừa có kỹ thuật điêu luyện, vừa có nhãn quan chiến thuật tinh tế cũng như cầm bóng kiểm soát trận đấu và đi bóng phát động tấn công, phối hợp nhịp nhàng với các đồng đội trên hàng tiền đạo như Tiến Linh, Văn Đức, Văn Toàn, Công Phượng...Ngoài ra Quang Hải còn có cái chân trái huyền diệu với cú sút xa cực chuẩn và những pha đá phạt cầu vồng hiểm hóc, không chê vào đâu được.

Tuy nhiên Quang Hải chỉ thiên về tấn công nhiều hơn phòng ngự do thể hình nhỏ bé như một ‘Sweet Boy’ và anh lại dính hai thẻ vàng nên vắng mặt thật đáng tiếc tối nay. Nhưng cái rủi của người này lại là cái may của người khác như thể đó là điều phải...xảy ra, để "nhường chỗ" cho một vị trí cũng tương xứng và phù hợp với đấu pháp mà thầy Park sẽ vận dụng trong cuộc đụng độ nảy lửa trước các cầu thủ to cao của Malaysia.

Người thay thế xứng đáng đó chính là Trọng Hoàng. Với sở trường vốn là tiền vệ nên thay vai trò của Quang Hải đá lệch cánh phải không thành vấn đề với Hoàng ‘bò’, thậm chí tiền vệ người Nghệ An này còn khoái nữa vì đúng thế mạnh của anh. Trước khi thành công trong vai trò hậu vệ phải trong sơ đồ 3-5-2 hay 3-4-3 của ông Park thì Trọng Hoàng là 1 tiền vệ biên đúng nghĩa, nhiều lúc anh cũng có thể đá như 1 tiền vệ trung tâm hay tiền đạo. Nói chung với chất đa năng trong người, Trọng Hoàng đá ở đâu cũng phù hợp và cũng đều mang lại sức bật cho tuyển Việt Nam.

Trọng Hoàng sẽ thay vai trò của Quang Hải tối nay Ngọc Linh

Không phải ngẫu nhiên mà ngày hôm qua thông điệp từ trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho đăng tải bài viết chúc mừng tuyển Việt Nam đồng thời "chỉ ra" cho thầy Park một tiền vệ con thoi mà ông đang cần cho trận cầu sắp tới: " Cầu thủ kỳ cựu họ Nguyễn (Nguyễn Trọng Hoàng) sẽ dẫn dắt Việt Nam theo đuổi giấc mơ lịch sử". Giá trị của Trọng Hoàng được thừa nhận và đánh giá cao, cho thấy anh là 1 mắt xích không thể thiếu trong đội hình Những chiến binh Sao vàng vào tối nay.