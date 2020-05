Đây là lý do để tin HAGL sẽ “gieo sầu” cho Nam Định ở Cúp quốc gia

Với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, đội bóng thành Nam được đánh giá cao hơn một chút so với đội bóng phố Núi ở trận này. Tuy nhiên những người yêu mến đội bóng của bầu Đức có lý do để tin rằng đội bóng con cưng của mình sẽ đứng vững trước áp lực ở “chảo lửa” Thiên Trường và vượt qua được đội chủ nhà Nam Định ở trận đấu diễn ra vào chiều 23/5 tới. Bởi kể từ khi được “đôn” lên đội 1 HAGL (năm 2015), “Những đứa trẻ của bầu Đức” luôn giành được thành tích tốt hơn hoặc tối thiểu là ngang bằng so với Nam Định ở sân chơi Cúp quốc gia.

Ở mùa giải 2015, trong khi Nam Định dừng bước ngay từ vòng loại (thua SHB.Đà Nẵng 0-1) thì Tuấn Anh và các đồng đội lọt vào tứ kết và chỉ chịu khuất phục bởi Hà Nội T&T (thua 0-2).

Mùa giải 2016 chứng kiến thành tích tương đương của Nam Định và HAGL ở sân chơi Cúp quốc gia. Sau khi cùng nhau vượt qua vòng loại (Nam Định thắng Phú Yên 2-0 còn HAGL thắng Viettel 2-1), hai đội tiếp tục dắt tay nhau vượt qua vòng 1/8 khi cùng giành chiến thắng sát nút với tỷ số 1-0 trước XSKT.Cần Thơ và SHB.Đà Nẵng. Để rồi sau đó cùng nhau bại trận ở vòng tứ kết (Nam Định thua Hà Nội T&T với tổng tỷ số 1-3 còn HAGL thua Bình Dương với tổng tỷ số 4-8).

Chảo lửa Thiên Trường sẽ là áp lực cho Hoàng Anh Gia Lai Vy Khánh

Một năm sau, trong khi đội bóng thành Nam dừng bước ngay từ vòng loại khi để thua Hải Phòng với tỷ số 4-5 ở loạt đấu súng thì “Những đứa trẻ của bầu Đức” lọt vào vòng 1/8 và chỉ chịu thất bại với tỷ số 3-4 trước Sài Gòn FC cũng trong loạt đá penalty.

Mùa giải 2018 tiếp tục chứng kiến sự nhỉnh hơn của HAGL so với Nam Định ở sân chơi Cúp quốc gia. Trong khi Nam Định bị đội hạng Nhất Bình Phước loại ở vòng 1/8 với tỷ số 2-0 thì HAGL đánh bại Quảng Nam với tỷ số 3-2 ngay trên sân khách cũng ở vòng đấu này và chỉ chịu dừng bước trước Hà Nội ở tứ kết (hòa 3-3 nhưng Hà Nội giành chiến thắng theo luật bàn thắng sân khách).

Sức nóng trước ngày diễn ra trận Nam Định- HAGL luôn hầm hập VPF

Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, Nam Định dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể vượt qua được thành tích của HAGL ở Cúp quốc gia. Sau khi cùng vượt qua các đội hạng Nhất (Đắk Lắk, Đồng Tâm Long An) ở vòng loại, Nam Định và HAGL tiếp tục dắt tay nhau vượt qua vòng 1/8 khi đánh bại Bình Phước với tỷ số 3-0 (đối với Nam Định) và Than Quảng Ninh với tỷ số 5-4 ở loạt đấu súng (đối với HAGL). Tuy nhiên sau đó ở vòng tứ kết, cả Nam Định và HAGL đều phải dừng bước trước Hà Nội (Nam Định thua 3-4) và Quảng Nam (HAGL thua 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m).

Chưa bao giờ có thành tích thua kém Nam Định ở sân chơi Cúp quốc gia trong vòng 5 năm trở lại đây, “Những đứa trẻ của bầu Đức” sẽ tiếp tục giữ vững “truyền thống” đó để gieo sầu cho đội bóng thành Nam ở vòng loại Cúp quốc gia năm nay?