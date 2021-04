Đây mới là cầu thủ đáng khen nhất của HAGL sau chuỗi trận thành công

Sở dĩ nói Tuấn Linh đáng khen vì anh không nổi bật như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn ở hàng công hay Hữu Tuấn, Kim Dong-su ở hàng hậu vệ, nhưng anh lại là người không thể thay thế hiện nay trong đội hình đội bóng phố núi. Nếu 10 cầu thủ còn lên trên sân ít nhiều đã từng bị thay ra hoặc nghỉ thi đấu, thì Tuấn Linh là cầu thủ thi đấu đầy đủ 900 phút trong 10 trận đã qua của HAGL.

Trong trận thắng CLB Hà Nội hôm qua, sau bàn thắng của Xuân Trường, Tuấn Linh đã chơi rất hay và tỉnh táo để ngăn cản hầu hết những pha tấn công nguy hiểm của đối phương, trong đó cú sút bóng rất hiểm của Moses ở phút 76 đã bị Tuấn Linh bắt gọn. Đây là pha bóng khiến CĐV đội HAGL thót tim bởi nếu nó thành bàn, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với đội bóng phố núi.

Không chỉ chính xác, gọn gàng trong các pha bắt bóng, Tuấn Linh còn băng ra và làm chủ khu vực 16m50 rất tốt. Điển hình pha bóng Văn Thanh trả bóng về thiếu quan sát cho Tuấn Linh ở đầu hiệp 2 nên bị một tiền đạo của CLB Hà Nội ập vào tranh cướp, nhưng rất may thủ môn của HAGL đã kịp nhanh hơn một nhịp để phá bóng ra biên.

Thủ thành Tuấn Linh hóa giải một pha sút khó của cầu thủ Hà Nội FC Độc Lập

Bình luận viên Huỳnh Sang, người thực hiện chương trình trực tuyến trận HAGL - Hà Nội FC vào hôm qua, đã thốt lên rằng: "Tuấn Linh từ đầu trận đến giờ ra vào khá hợp lý. Anh có những tình huống bắt bóng rất an toàn và tạo an tâm cho đồng đội". Chính việc tạo an tâm cho đồng đội đã tạo bệ phóng vững chắc cho các cầu thủ trên hàng công của HAGL phô diễn sức mạnh, không còn lo sợ cảnh công làm thủ phá như ở các mùa bóng trước. Vì dù có ghi bàn nhiều nhưng lại để thủng lưới nhiều hơn thì bao thành quả cũng trở thành công cốc, đổ sông đổ biển.

Không bay bướm, hoa mỹ như một số thủ môn khác, nhưng Tuấn Linh lại hiệu quả ở sự lạnh lùng, tỉnh táo và luôn chính xác trong các pha xử lý bóng, kể cả những đường bóng bóng bổng dù thể hình của anh được xem không lý tưởng cho vị trí thủ môn. Chính anh hợp cùng bộ 3 trung vệ Memovic, Kim Dong-su và Hữu Tuấn đã tạo thành lá chắn thép cho HAGL từ đầu giải đến giờ khi chỉ để thủng lưới 6 bàn, thấp nhất trong số các đội tại V-League 2021. Đây cũng được xem là hàng thủ tốt nhất của HAGL trong 17 năm qua.

Cũng từ sự xuất sắc của Tuấn Linh và hàng thủ của HAGL mới thấy tầm nhìn của HLV Kiatisak, bởi khi tiếp nhận đội bóng phố núi, ông thấy ngay đâu là điểm yếu cần phải bổ khuyết và lấp đầy ở đội bóng này. Có thể nói những vị trí ông chọn ở trong khung thành và hàng thủ của HAGL đều đem lại hiệu quả 100%. Vì thế chẳng có gì lạ khi đội bóng phố núi vững vàng ở ngôi đầu sau 10 vòng đấu. Nếu tiếp tục thể hiện như ở những vòng đấu đã qua, HAGL cùng Kiatisak đủ sức để mơ đến ngôi vô địch.