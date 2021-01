Đến bao giờ sân V-League mới hết bị than phiền ?

Hùng Dũng di chuyển ở khu vực giữa sân, bóng được đẩy vào vòng cấm rồi... nằm im giữa một “bãi nước” to khoảng bằng hai lòng bàn tay. Đội Hà Nội lỡ một nhịp tấn công. Xuân Tân thoát được vòng vây của hàng thủ Hà Nội FC và định xâm nhập khu vực trung lộ nhưng vấp ngã vì một mảng cỏ đã bị xới lên. Đội chủ nhà Nam Định (NĐ) cũng lỡ một pha tấn công. Hai tình huống hỏng ăn trong trận khai màn mùa giải 2021 là ví dụ điển hình để minh chứng cho chất lượng mặt sân Thiên Trường tác động xấu thế nào đến chất lượng chuyên môn trận đấu. Trời không mưa nhưng mặt sân đầy... nước, chỗ xâm xấp, chỗ lõng bõng, chỗ đọng thành vũng. Xem trực tiếp hay theo dõi qua ti vi đều thấy không hiếm cảnh, đất bị xới tung tóe, cỏ bắn ngược lên trời.

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Bình Định cách đây một ngày cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Sân Vinh không bị sũng nước thì lại lâm vào tình cảnh “khô như ngói”, mặt sân rắn đanh, cỏ chỗ vàng chỗ xanh, nhưng có chỗ còn không còn cỏ như khu vực hai bên cầu môn vì là khu vực bị cầu thủ “cày xới” nhiều nhất. Chính HLV đội chủ nhà còn phải lên tiếng thừa nhận SLNA “thèm muốn” được thi đấu trên một mặt sân mềm mại, dễ đá. Còn HLV đội khách Nguyễn Đức Thắng kêu oai oái: “Năm ngoái, chúng tôi đá trận đầu tiên của Cúp quốc gia trên sân Vinh và khi đó cảm thấy ấn tượng khá tốt về mặt sân. Nhưng khi trở lại, không thể tưởng tượng mặt sân lại khá tệ, tệ hơn nhiều so với thời điểm đó. Chơi bóng ở mặt sân kiểu này, thật là bất an vì cầu thủ rất sợ dính chấn thương”.