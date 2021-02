Đội tuyển Việt Nam có e ngại thời tiết nắng nóng vào tháng 6 ở UAE?

Nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở bởi thống kê cho thấy: nhiệt độ trung bình trong tháng Sáu ở Abu Dhabi - thủ đô của UAE là khá cao, lên tới khoảng 40 độ C vào ban ngày. Ngày 14/6/2020, ở đây từng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục lên tới 43 độ C. Trong khi những ngày tiếp theo cũng có nhiệt độ dao động quanh mức 40 độ C. Đó thực sự sẽ là trở ngại không nhỏ cho các đội bóng khác khi phải thi đấu tại đây vào tháng 6 tới.