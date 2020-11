Đồng Tháp gặp Vĩnh Long mở màn vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia 2020

Hôm nay bảng trưởng Bến Tre đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá U.21. Có 4 đội tham dư là chủ nhà Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Long An. Theo lịch thi đấu Đồng Tháp và Vĩnh Long sẽ gặp nhau trận đầu tiên vào 15 giờ chiều mai 24.11, kế đến Bến Tre gặp Long An ngày hôm sau 25.11. Lịch các trận kế tiếp là Vĩnh Long- Long An (27.11), Bến Tre-Đồng Tháp (28.11), Đồng tháp- Long An (1.12) Vĩnh Long-Bến Tre (2.12)

Cả 4 đội trong bảng D đều tràn đầy quyết tâm vì cơ hội đi Vòng chung kết lần này là 50 % , nghĩa là giành 1 trong 2 ngôi đầu bảng (nhất hoặc nhì) thì đội nhất bảng chắc chắn còn đội nhì bảng cũng lên đến 75% cơ hội đi Nha Trang (còn so với 3 đội nhì bảng khác để chọn 3 đội nhì bảng dự Vòng chung kết). Chính vì xác suất ‘đậu’ cao nên cụộc chiến tứ hùng trong bảng này cũng như các bảng khác chắc chắn sẽ rất gay cấn.

Trên lý thuyết Đồng Tháp được xem là mạnh nhất bảng nhờ dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, từng giành hạng ba giải U.21 năm rồi. Dưới sự dẫn dắt của HLV làm trẻ tốt Bùi Văn Đông, đội hình Đồng Tháp khá đồng đều ở 3 tuyến, có những thủ lĩnh như đội trưởng Nguyễn Hoàng Duy, thủ môn Nguyễn Nhật Trường, Cao Tấn Hoài từng được gọi vào tuyển U.22 Việt Nam hay Võ Minh Trọng gọi vào tuyển U.19 Việt Nam. Lần này với sự trở giúp của trợ lý cựu tuyển thủ bóng đá Việt Nam Phan Thanh Bình, chắc chắn kinh nghiệm của chân sút này sẽ giúp cho Đồng Tháp mạnh mẽ hơn.

Trận Vĩnh Long-Đồng Tháp ở giải U.21 năm rồi Dương Thu

Nhưng Vĩnh Long sẽ là 1 đối trọng không hề nhẹ cho Đồng Tháp, nhất là sau khi sẩy chân ở giải hạng nhì không dự Vòng chung kết lên hạng, Vĩnh Long tập trung cho sân chơi U.21, nơi mà thầy trò HLV Lương Trung Dân từng gây sốc khi giành á quân năm 2013 tại Hải Phòng. Lần này Vĩnh Long có sự chuẩn bị tốt, đầy quyết tâm nên rất có thể sẽ tiếp tục gây bất ngờ, nhất là khi dẫn dắt vẫn là HLV lão làng từng tạo ấn tượng mạnh mẽ 7 năm trước này. Đội hình của Vĩnh Long vẫn sẽ là những cái tên nòng cốt như Lưu Tự Nhân, Nguyễn Hoàng Khang, Võ Phong Phú, Trần Phát tài, Nguyễn Duy Phúc..khá gắn kết nhiều năm qua.

U 21 Vĩnh Long đã sẵn sàng Dương Thu

Cũng không thể xem nhẹ Long An nhất là tinh thần của đội U.21 đang lên cao sau khi đội lớn trụ hạng nhất đã tiếp thêm lửa cho dàn cầu thủ trẻ đặt quyết tâm trở lại vòng chung kết nơi mà Long An đã vắng bóng thời gian khá dài. Chính HLV trưởng Phan Văn Giàu sẽ trực tiếp cầm quân và quy tụ một đội hình cũng chất lượng như tuyển thủ U.22 Ngô Hoàng Anh, Trần Nhật Hà, Nguyễn Minh Phúc, Cù Nguyễn Khánh, Trần Bình An cộng với khá nhiều cầu thủ tăng cường từ HAGL và PVF như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thanh Long, Nguyễn Lý Nam Cung, Nguyễn Quốc Hoàng..Chắc chắn Long An hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

Có vẻ yên ắng nhất là chủ nhà Bến Tre khi HLV trưởng Lê Tài Lâm chỉ đăng ký đúng 20 cầu thủ. Ít có những cái tên nổi bật nên khó có thể biết được tham vọng của chủ nhà đến đâu. Nhưng trong đội hình Bên Tre cũng có vài gương mặt đáng chú ý như Huỳnh Minh Triết, Trần Phúc Hậu, Lê Văn Trường, Nguyễn Phát Minh, Nguyễn Thành Đạt.. hy vọng họ sẽ chơi với tinh thần 'đồng khởi' để hoàn toàn có thể cản đường 3 đối thủ trong bảng.