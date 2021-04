Được 'bơm tiền', Than Quảng Ninh vẫn thua sốc, HLV Hoàng Thọ nói gì?

Thắng 4 trận liên tiếp nhưng đến trận tiếp theo thì bị thua bẽ mặt 4 bàn trước Hà Nội vòng 9 V-League 2021 vào tối 11.4, cái cách thua của Than Quang Ninh khiến khán giả thất vọng, phật lòng. Thì cứ cho rằng vì Hà Nội FC giỏi hơn, hay hơn nên thắng nhưng đội bóng Thủ đô cũng đang khủng hoảng trầm trọng (không phải về tiền). Thế mà sau những bết bát vừa qua, đội bóng của bầu Hiển đã trở lại và lợi hại như xưa.

4 bàn thắng vào lưới của Than Quảng Ninh do công Văn Đại, Quang Hải , Văn Xuân và Geovane còn Than Quảng Ninh “phô diễn” một lối đá thiếu hồn vía, chây lười, ít chạy, không chịu thả mình vào trận đấu. Nói chung là vô cùng thất vọng.