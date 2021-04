Hết bị nợ lương, đội Than Quảng Ninh hớn hở ra sân, tối mới đi Hà Nội

Trước nguy cơ đội Than Quảng Ninh bỏ V-League vì các cầu thủ bị nợ lương, thưởng đến 8 tháng, sáng 10.4, lãnh đạo Sở VH-TT, cùng với ông Phạm Thanh Hùng và toàn đội bóng đất mỏ đã ngồi lại để “tìm tiếng nói chung”.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT Quảng Ninh khẳng định chiều mai các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn ra sân thi đấu để nghênh chiến với Hà Nội FC như kế hoạch.

“Tạm thời khúc mắc về lương, thưởng đã được Công ty cổ phần bóng đá Than Quảnh Ninh và chủ tịch CLB này bước đầu giải quyết để các cầu thủ yên tâm thi đấu”, ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Về chuyên môn, đội Than Quảng Ninh đang thi đấu rất tốt

Một nguồn tin của Thanh Niên cho hay, trong sáng nay Chủ tịch CLB bóng đá Than Quảng Ninh đã tạm chi khoản tiền vài tỉ đồng (có thể là 4,5 tỉ đồng) để cầu thủ tạm yên lòng.

Như Thanh Niên đã phản ánh, hôm qua (9.4), hàng loạt cầu thủ của Than Quảng Ninh đã gửi tâm thư cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, tha thiết đề nghị được trả lương, thưởng bị nợ suốt 8 tháng qua.

Đáng chú ý, nhiều cầu thủ cho biết sẽ không hành quân lên thủ đô để ra sân thi đấu với Hà Nội FC, tại vòng 9 V-League 2021.

Các thủ môn tập luyện

Tạm thời, một phần khó khăn về tài chính đã được giải quyết và chiều 10.4, đội Than Quảng Ninh đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội FC vòng 9 V-League 2021 trên sân Hàng Đẫy. Sau trận thắng Sài Gòn FC ở vòng 8, đội chưa tập một buổi nào.

Đáng lẽ ra, đội di chuyển ra Hà Nội ngay vào chiều 10.4 nhưng sau khi bàn bạc kỹ, Ban huấn luyện vẫn quyết định để các cầu thủ tập tại sân Cẩm Phả và đến 19 giờ mới xuất phát lên Hà Nội.

Sự hứng khởi lộ rõ trên khuôn mặt cầu thủ

Không một ai 'đình công' nữa

Một tập thể đoàn kết

Ông Vũ Công Hồng – một trong những khán giả nhiệt huyết của Hội CĐV Than Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khích sau khi những vướng mắc của các cầu thủ được giải quyết từng phần. Dù còn rất nhiều vấn đề nội tại nhưng thấy anh em cầu thủ tinh thần tốt chúng tôi cũng rất vui. Cảm ơn lãnh đạo các cấp đã vào cuộc kịp thời duy trì hoạt động của CLB”.